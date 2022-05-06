أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن بمكونات طبيعية في منزلك سيصبح ناعم كالحرير في دقائق

يعتبر الشعر الناعم هو غاية كل سيدة التي تبحث بجدية عن طرق لتطويل الشعر والتخلص من الشعر المجعد الخشن فكثير ما يزعج السيدات والأطفال الشعر المجعد ويسعون لشراء الكريمات والمستحضرات والذهاب لعمل بروتين وكراتين الذي قد يضر الشعر فيما بعد ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر وتنعيمه ولمعانه وتساعد بصورة قوية على ترطيبه بدون الحاجة إلى شراء أي مستحضرات تجميل وسوف نوضح خلال هذا المقال أهم الطرق السحرية المبهرة التي تساعد على ذلك بأقل المكونات وأبسطها وبوسائل متوفرة لدى كل سيدة منزل بدلًا من استخدام المكواة والسيشوار اللذان يسببان تلف للشعر.

وصفة ارخص كراتين لفرد الشعر الخشن

وصفة زيت الزيتون والموز ، يعتبر زيت الزيتون الاصلي من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر بطريقة سحرية وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة تحضيره وكيفية استخدامه للشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الموز المهروس.

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموز جيدًا ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون نقوم بخلط المكونات جيدًا.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بواسطة الشامبو ونقوم بتجفيفه.

نقوم بفرد تلك المكونين على فروة الشعر مع التدليك المستمر لتحفيز الدورة الدموية لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر جيدًا وشطفه وسوف نحصل على نتيجة رائعة من نعومة وترطيب وتطويل.

وصفة زيت جوز الهند

يعتبر جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تجعل الشعر كالحرير والتي ينصح بها العديد من خبراء التجميل وسوف نوضح خلال تلك السطور وصفة تحضير جوز الهند لتنعيم الشعر.

المكونات

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير