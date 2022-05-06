نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي الإسكندراني على أصوله بطعم ورائحة أحلى من المحلات في المقال التالي

الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين لأنه وجبة لذيذة الطعم وخفيفة ولها رائحة شهية، ويعتبر من الأكلات السهلة وسريعة التحضير التي يمكنك إعدادها بخطوات سهلة في المنزل ولن تحتاجي لشرائه من المطاعم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني على أصوله فقط اتبعي طريقة التحضير وقومي بإعداد الحواوشي في منزلك بطعم ورائحة أحلى من الجاهز وسوف ينال إعجاب أسرتك بالتأكيد. مكونات الحواوشي الإسكندراني

نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 بصلة متوسطة.

3 فلفل أحمر أو أخضر حار + 3 فلفل أخضر بارد.

ثمرة من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من (الفلفل + الملح + الكزبرة الجافة + البابريكا + جوزة الطيب + جنزبيل + السبع بهارات + بهارات حواوشي ) مكونات عجينة الحواوشي

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

3 كوب من الماء. طريقة التحضير لتحضير العجين: قومي بوضع مكونات العجينة في العجان أو تعجن باليد وهي الدقيق والسكر والخميرة والملح والبيكنج بودر والزيت وتقلب جيداً مع إضافة الماء للحصول على عجينة طرية ومتماسكة، وتترك لتختمر في مكان دافئ وفي هذه الفترة نقوم بتحضير الخلطة. لتحضير خلطة الحواوشي: قومي بتقطيع البصل والفلفل والطماطم قطع كبيرة ثم تفرم في الكبة مع إضافة الثوم عليها. بعد ذلك أضيفي على الخضار المفروم التوابل والبهارات مع التقليب الجيد. ثم قومي بإضافة الخضار المفروم على اللحم المفروم ونقلبهم جيداً مع إضافة الخل وملعقتين من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وتقلب جميع المكونات باليد أو باستخدام العجان للحصول على خليط متماسك. نقطع العجينة لكرات متوسطة الحجم وبعد الانتهاء من تقطيع كل كمية العجين، قومي بفرد أول كرة على شكل دائرة فوق مفرش العجن أو على يدك. ثم نضع كمية مناسبة من خليط اللحمة المفرومة بالخضار في وسط الدائرة ونغلق عليها العجينة حتى تغلفها جيداً بحيث لا تظهر اللحمة منها، وتكرر هذه الخطوة حتى تنتهى من كل الكمية. نفرد أول كرة بشكل دائري على يدك أو على مفرش العجن لتحصلي على شكل رغيف الحواوشي وهكذا حتى تنتهي كل الكمية. نضع أرغفة الحواوشي في صينية مدهونة بالزيت مع مراعاة استخدام الشوكة في عمل فتحات في كل رغيف حتى لا يرتفع في الفرن ويمكن دهن وجه الرغيف بقليل من الحليب ليأخذ اللون الذهبي من أعلى. نضع الصينية في فرن عالي الحرارة 250 درجة من أسفل مع إشعال شواية هادئة لمدة 10 دقائق في النهاية. عند تمام النضج يترك ليبرد قليلاً ثم يقدم مع قليل من البقدونس المفروم والمخللات. عمر شويل - جدة الحواوشي الإسكندراني على أصوله بطعم ورائحة أحلى من المحلات - ثقفني

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