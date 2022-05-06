نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضرى البفتيك بالجبنة الرومي والبسطرمة بمذاق لا يقاوم مثل المطاعم في المقال التالي

تعتبر اللحوم من الأشياء التي تتيح للكثير من الأفراد ومطابخ الدول العالمية الإبداع في طرق تحضيرها بسبب توفرها في مختلف الدول كما أنها من الوجبات الهامة في تحضير الطعام ولا يمكن الاعتماد على طريقة معينة فقط لتحضيرها حيث يتم الاستعلام والبحث عن طرق جديدة للتعرف على طرق إعداد لتحضيرها بأشكال وأصناف مختلفة وبالفعل يوجد أكثر من مئات الوجبات التي يتم تحضيرها من اللحوم وجميع تلك الأصناف شهية ولذيذة ومحببة لدى الأفراد حيث يتم تفضيلها في المطاعم المختلفة ولكن معظم الأفراد يفضلون تناول اللحوم في المنزل بسبب ارتفاع أسعارها ومحاولة التواصل إلى طرق التحضير الخاصة بالمطاعم مثلا عند تحضير البفتيك حيث يعتبر من الوصفات المميزة لذلك نقدم لكم خطوات الإعداد عبر هذا المقال. طريقة إعداد البفتيك في المنزل مكونات التحضير: مقدار كيلو جرام من لحم البفتيك ويمكن استبداله بكندوز صغير.

عدد اثنين من البيض متوسطة الحجم.

كأس من الجبن الرومي جاهز على هيئة شرائح.

كأس من البسطرمة على هيئة شرائح.

كأس من البقسماط المفروم ناعماً.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

زيت نباتي للتحمير. طريقة التحضير: الخطوة الأولى نقوم بفرد شرائح البفتيك على جسم مسطح مثل رخامة المطبخ وتحضير المدق والضغط عليه باستخدامه حتى يصبح رقيق جداً، ونضع شرائح البفتيك في ماء البصل حتى يتم إغماسها فيه ورش عليه الفلفل الأسود والملح. الخطوة الثانية عند فرد شرائح البفتيك نقوم بوضع فوقها طبقة من شرائح الجبن الرومي بالإضافة إلى طبقة أخرى من البسطرمة والاستمرار في ذلك حتى الإنتهاء من جميع الشرائح. الخطوة الثالثة نقوم بلف شرائح البفتيك على هيئة رول وضمها بالخيط من الأطراف أو وضع فيها خله حتى تظل ثابتة. الخطوة الرابعة نقوم بتحضير فرشاة صغيرة ثم نقوم بدهن البفتيك بالبيض بعد اخفاقه جيداً ثم تحضير بولة البقسماط المفروم، وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط بحيث يتم تتبيلة البفتيك من جميع الجهات. الخطوة الأخيرة نقوم بتحضير مقلاة عميقة ووضع فيها مقدار مناسب من الزيت النباتي النقي ثم نتركه على نار هادئة حتى يسخن ونضع فيها البفتيك المتبل وتقليبه من حين إلى آخر حتى ينضج جيداً. عمر شويل - جدة حضرى البفتيك بالجبنة الرومي والبسطرمة بمذاق لا يقاوم مثل المطاعم - ثقفني

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