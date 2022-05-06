اصنعي بنفسك كريم النشا والقرنفل وتخلصي من الاسمرار والتجاعيد للأبد في أسبوع

كريم النشا والقرنفل من أقوى المستحضرات الطبيعية المذهلة التي تعمل على تفتيح البشرة المناطق الداكنة بالجسم والوجه وإزالة التجاعيد، ، كما يعمل كمقشر طبيعي هائل للبشرة السمراء، ويحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الجلد الميت بشكل رائع، ويعيد إصلاح خلايا البشرة الميتة من جديد، كما يفضل استخدام الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نجعلها نظيفة وبيضاء لفترة طويله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الجسم والوجه بشكل مبهر بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل .

مكونات كريم النشا والقرنفل المذهل

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقتين من عصير الليمون.

كوب من مغلي القرنفل.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل الطبيعي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بتقليبهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نرفع الكريم من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق. نقوم باستخدام الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم ويتم غسل الوجه في الصباح حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة طول العمر.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

توجد العديد من الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-