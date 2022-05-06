نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كريم النشا والقرنفل وتخلصي من الاسمرار والتجاعيد للأبد في أسبوع في المقال التالي
كريم النشا والقرنفل من أقوى المستحضرات الطبيعية المذهلة التي تعمل على تفتيح البشرة المناطق الداكنة بالجسم والوجه وإزالة التجاعيد، ، كما يعمل كمقشر طبيعي هائل للبشرة السمراء، ويحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الجلد الميت بشكل رائع، ويعيد إصلاح خلايا البشرة الميتة من جديد، كما يفضل استخدام الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نجعلها نظيفة وبيضاء لفترة طويله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الجسم والوجه بشكل مبهر بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل .
مكونات كريم النشا والقرنفل المذهل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقتين من عصير الليمون.
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- 1 ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل الطبيعي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بتقليبهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا.
- نرفع الكريم من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق.
- نقوم باستخدام الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم ويتم غسل الوجه في الصباح حتى نحصل على بشرة جميلة ونضرة طول العمر.
فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة
توجد العديد من الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يقلل من ظهور البقع الداكنة في الوجه، كما يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.
- يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء.
- يعمل على محاربة التجاعيد وإخفاء الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا.
- يزيد من نضارة وجمال البشرة ويعطيها الحيوية والنعومة الكاملة وخاصة في فصل الشتاء.
- يعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة ويعيد بنائها من جديد.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقلل من الكلف والنمش الذي يظهر أثناء الحمل والرضاعة.
- يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويحارب الروائح الكريهة بفضل احتوائه على القرنفل الطبيعي.
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