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صفين لولي.. تبييض الأسنان من الاصفرار والجير في دقائق تعرفي على أفضل طرق طبيعية لتبييض الأسنان من الجير والاصفرار، فهناك الكثير من الأشخاص التي تشكو متسائلة عن أسباب اصفرار أسنانها بالرغم من التنظيف الدوري لها يوميًا، فاصفرار الأسنان لا يقتصر فقط على إهمال الشخص لتنظيف أسنانه يوميًا وإنما له أسباب أخرى تؤدي إلى ذلك، ومشكلة اصفرار الأسنان يجب معالجتها فورًا حيث أن الابتسامة هي الجزء الأكثر تأثيرًا في لطافة الوجه ولذلك نكتب هذا الموضوع لمساعدتكم في تبييض أسنانكم بسهولة. بييض الأسنان من الاصفرار والجير في دقائق فقط تعد هذه الطريقة هي طريقة شائعة من طرق تنظيف اصفرار الأسنان والتخلص من الجير المتراكم عليها.

قومي بغمس فرشاة أسنانك في مسحوق بيكربونات الصوديوم ثم قومي بتنظيف أسنانك بها لمدة خمس دقائق.

ضعيها على أسنانك عدة دقائق ثم قومي بتنظيف أسنانك بالطريقة المعتادة وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع على الأكثر. 2. تبييض الأسنان بالزبيب هذه الوصفة هي وصفة مفيدة ومميزة كما أن الزبيب ليس له أي أضرار جانبية على صحة الأسنان.

أحضري عدة حبات من الزبيب وقومي بفرك أسنانك بها لمدة عدة دقائق حيث أن الزبيب يعمل على زيادة لعاب الفم.

كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج وأسنان ناصعة البياض. 3. تبييض الأسنان بقشر البرتقال قومي بفرك أسنانك بقشور البرتقال وقومي بفتح شفتيك على آخرها حتى لا تتأثر بالخدش أو أي شيء من قشور البرتقال.

لا يجب تقريبها من منطقة حول الفم حتى لا تؤثر عليها أو تصيبها بالاصفرار و قومي بترك القشور على أسنانك عدة دقائق.

ثم قومي بتنظيف أسنانك بفرشاة ومعجون الأسنان الخاص بك ويمكنك تكرار وصفة البرتقال مرة واحدة أسبوعيًا. أسباب اصفرار الأسنان يرجع سبب اصفرار الأسنان إلى عامل وراثي ويؤدي إلى إصابة بعض أفراد الأسرة بالاصفرار.

التدخين أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار أسنانك كما أنها قد تؤدي إلى اسمرارها.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمشروبات المنبهة بدون غسل أسنانك بعدها لأن الكافيين يعمل على اصفرار الأسنان. عمر شويل - جدة صفين لولي.. تبييض الأسنان من الاصفرار والجير في دقائق فقط بطريقه طبيعية ادهشت الاطباء - ثقفني

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