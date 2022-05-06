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من الوصفات التي يزداد البحث عليها بعد انتشارها مؤخرًا وتداولها بين الفتيات هي وصفة الفلفل الحار لتطويل الشعر وإنبات فراغاته، فمن الغريب أن نسمع عن استخدام الفلفل في معالجة مشاكل الشعر وتنعيمه وتطويله، ولكنها وصفة قامت بتجربتها الكثير من الفتيات وكانت نتائجها مميزة وفعالة، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بمناقشة كيفية تحضير وصفة الفلفل لمعالجة الشعر وأهم فوائد الفلفل الحار للشعر وهذه هي وصفة مناسبة لكل فتاة مقبلة على الفتاة لأن مفعولها سريع. طريقة عمل خلطة الفلفل الحار لتطويل الشعر مكونات عمل الخلطة:- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الفلفل الأحمر.

نصف كوب كبير من زيت جوز الهند.

كوب صغير من زيت الزيتون. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بخلط المكونات السابقة مع بعضها في علبة صغيرة و نظيفة وقومي بغلقها وتركها في مكان مظلم لمدة أسبوعين كاملين أو أكثر.

بعد ذل قومي بوضع الخليط على فروة الرأس على شعر جاف ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعتين وبعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ.

استخدمي الخليط مرة أو مرتين من كل أسبوع ولكن لا يجب عدم الإفراط في استخدامه حتى لا يلتهب شعرك وفروته. وصفة بياض البيض وزيت الخروع للشعر المكونات:- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من كريم الجلسرين.

بياض بيضة. طريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات حتى تتجانس تمامًا وتختلط في بعضها البعض.

اشطفي شعرك ودلكيه بالخليط لمدة خمس دقائق ثم اتركيه نصف ساعة عليه.

بعد مرور النصف ساعة قومي بتنظيف شعرك وخلصيه من أي بقايا للخليط.

اتبعي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع لمدة شهر على الأقل. فوائد الفلفل الحار للشعر يعمل على تنشيط الدورة الدموية وجريان الدم في الرأس.

كما أنه يقوي بصيلة الشعر ويمد البصيلة بطبقة عازلة ضد العوامل الخارجية الضارة.

يزيد من لمعان الشعر وإشراقه كما أنه يقضي على مشكلة التساقط الغير مبرر.

يعالج مشكلة التقصف والهيشان ويرطب الشعر عند إضافته مع بعض الزيوت المرطبة.

يحد من تلف الشعر ويقضي على القشرة والحشرات التي تصيب فروة الرأس. عمر شويل - جدة شعرك هيطول للركب.. خليط سحري ضعيه يوميا 10 دقائق قبل النوم لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات - ثقفني

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