ضعيه على الشامبو.. حبوب سحريه من الصيدليه لعلاج تساقط الشعر والقضاء علي القشرة وملء الفراغات وتطويل وتكثيف بسرعه الصاروخ

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ضعيه على الشامبو.. حبوب سحريه من الصيدليه لعلاج تساقط الشعر ينحصر الأسبرين في زاوية واحدة وهي القضاء على آلام الرأس والصداع، ولكنه في حقيقة الأمر له الكثير من الاستخدامات التي يجهلها معظم الناس، فهو يدخل في علاج البشرة والشعر أيضًا، حيث يعالج الشعر التالف، فضلًا عن أنه يقضي على تساقط الشعر ويحد من تقصفه، ولكن هناك طرق معينة تُتبع من أجل الحصول على شعر أفضل باستخدام الأسبرين، ومن خلال هذا المقال يمكنك التعرف على كل فوائد الأسبرين للشعر وطريقة استخدامه في العلاج. فوائد الأسبرين لعلاج الشعر يعمل الأسبرين على المساهمة في تغذية الشعر من الجذور بطريقة أفضل.

وذلك يعود لأن حبوب الأِسبرين تعمل على سيولة الدم، مما يساعد علي تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان.

كما يسهل عملية وصول الدم المحمل بجزيئات الأكسجين والغذاء إلى جذور الشعر، فـ يحمي الشعر من التلف والتساقط، كما أنه يعالج تقصف الشعر.

فضلًا عن أنه يقضي على القشرة الموجود بفروة الرأس، علمًا بأن القشرة من أهم أسباب تساقط الشعر وذلك لأنها تتسبب في انسداد مسام فروة الرأس، أيضًا باستخدام الأسبرين يتم القضاء على القشرة تمامًا بسبب احتوائه على عنصر الساليسيليك، بالإضافة إلى أنه يمنع تكوينها مرة أخرى. طريقة استخدام الأسبرين على الشامبو يتم إحضار كوب مليء بالمياه، ويوضع عدد من حبوب الأسبرين داخل الكوب، وبالملعقة يتم التقليب جيدًا حتى تمام الذوبان، وبعد ذلك يتم وضع المكون السابق علي الشعر مدة لا تقل عن ربع ساعة، وعند انقضاء الوقت يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

يوجد خلطة أخرى لاستخدام الأسبرين للقضاء علي قشور فروة الرأس: فـ بعد إحضار كوب من الماء الدافئ المذاب به عدد من حبوب الأسبرين، يتم إضافة كمية مناسبة من كربونات الصوديوم له، ثم يوضع الخليط علي الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ويترك الخليط علي الشعر كله مدة ربع ساعة، وبعد انتهاء الوقت يغسل الشعر بالماء الدافئ، كما يمكن الاعتماد على تلك الوصفة وتكرارها مرة واحدة فقط أسبوعيًا، وذلك من أجل الحصول على نتيجة ملحوظة.

كما توجد طريقة أخرى للاستخدام والتي تحمي الشعر من التساقط والتلف: وبها يتم إحضار نصف كوب من عصير الليمون، ومقدار فنجان ماء دافئ، وعدد ملعقة واحدة زيت زيتون، وعدد ستة أقراص من الأسبرين أو أكثر علي حسب طول الشعر وكثافته.

ويتم مزج المكونات كلها معًا والتأكد من ذوبان الأسبرين، ثم يتم وضع الخليط السابق على الشعر بعد غسله وتنظيفه من الجذور وحتى الأطراف، ويترك مدة ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة ضعيه على الشامبو.. حبوب سحريه من الصيدليه لعلاج تساقط الشعر والقضاء علي القشرة وملء الفراغات وتطويل وتكثيف بسرعه الصاروخ - ثقفني

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