طبق باذنجان بطريقة سهلة وجديدة وبمكونات بسيطة وبمذاق روعة ومميز

طبق باذنجان ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل طبق باذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طبق باذنجان

يتكون طبق باذنجان من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

6 حبات باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.

ملح.

فلفل أسود.

زيت الزيتون.

مقادير الكفتة

250 لحم مفروم.

القليل من الزيت النباتي.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

حبة فلفل أحمر صغيرة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر صغيرة مفرومة ناعم.

قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

حبة فلفل أصفر صغيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

كوب صلصة طماطم.

كوب ونصف أرز مصري.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم.

ربع كوب كزبرة مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة.

مقدار ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

3 أكواب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة مرقة خضار.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل طبق باذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نغسل شرائح الباذنجان جيدا، ثم نرفعه جيدا.

ثم نرص شرائح الباذنجان في صواني، ثم نرش عليهم الملح والفلفل الأسود من الجهتين.

ثم ندهنهم بزيت الزيتون من الجهتين أيضا.

بعد ذاك ندخل الصواني فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركهم لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الأرز جيدا، ثم ننقعه في الماء لمدة نصف ساعة.

ثم نضع مقلاة على النار، ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يصفر لونه.

بعد ذلك نضيف الثوم المهروس والفلفل الألوان والفلفل الحار ومعجون الطماطم ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب باستمرار حتى ينضج.

ثم نرفع الصلصة من على النار ونتركها تبرد قليلا.

بعد ذلك نصفي الأرز من الماء جيدا.

ثم نضيف الأرز إلى الصلصة، ثم نضيف اللحم المفروم والبقدونس المفروم ناعم والكزبرة المفرومة ناعم والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكزبرة ونخلط جيدا.

ثم نشكل الخلطة إلى أصابع صغيرة.

بعد ذلك نضع فوق كل شريحة من الباذنجان إصبع من الخلطة، ثم نلف الباذنجان رول.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر حلة ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها رولات الباذنجان.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء الساخن ورقة الدجاج ونقلب جيدا.

بعد ذلك نسكب الماء الساخن فوق الباذنجان.