نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري مخبوزات من بره.. طريقة العجينة اليابانية السحريه المستخدمة في كل المخبوزات هشه وقطنية في المقال التالي

منذ قديم الأزل كانت الجدات تقول أن رائحة المخبوزات في البيت بركة، كما أنه لا يوجد بيت يستطيع الاستغناء عن المخبوزات، ولكن في هذا المقال سنتعرف على كيفية عمل العجينة اليابانية، فقد بحث عنها الكثيرين في الفترة الأخيرة وذلك لكثرة استخدامها في كل المخبوزات التي تشتهيها الأنفس، وإليكم في السطور التالية طريقة خبز العجينة اليابانية بالطريقة المستخدمة في المطاعم اليابانية وبمكونات بسيطة، بالإضافة إلى أننا سنذكر خطوات تنفيذها بالترتيب وبشكل سهل، فتابعوا. طريقة العجينة اليابانية السحريه عدد كوب واحد من اللبن البودرة.

عدد كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة طعام سكر أبيض.

نص كوب من المياه.

عدد ملعقتين خميرة فورية.

ملعقة واحدة من الزيت.

ملعقة واحدة ملح طعام. طريقة تحضير العجينة اليابانية يتم إحضار إناء عميق من أجل العجن. يسكب أولا مكون الدقيق، ويضاف إليه بعد ذلك اللبن البودرة، وبعدها يضاف الكمية المذكورة مسبقًا من الخميرة الفورية. ثم يضاف السكر الأبيض، ويمكنك إضافة كمية قليلة من “البيكنج بودر” تقدر بملعقة صغيرة وذلك حسب الرغبة أي يمكن الاستغناء عنها. وباستخدام ملعقة كبيرة، يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدا حتى تمتزج جميعها معا. والخطوة التالية تكون بإنزال كميات بسيطة من الماء الدافئ في الإناء على العجين، ويتم العجن حتى تصبح العجينة مرنة في يدك، كما يمكن الاعتماد على العجان الكهربائي لتوفير المجهود على نفسك. وبعد الحصول على القوام المطلوب، تترك العجينة جانبا كي تخمر، وبعد تفاعل الخميرة مع العجين يتم تشكيل العجين بالشكل المفضل لكل شخص، فيمكن عمل دوائر أو مثلثات ونجوم أو قطع صغيرة الحجم. وعند الانتهاء من تقطيع كل العجين، يترك مرة أخرى لمدة أقصاها عشر دقائق كي تخمر ثانيةً. ثم يتم تسويتها وبألف هنا وشفا على قلب الجميع. طريقة أخرى لعمل العجينة اليابانية المحشوة بالجبن فى البداية نحتاج لتحضير بعض المكونات قبل البدء في صنع العجينة، وتكون المكونات كالتالي: نصف ملعقة من البابريكا، ونصف كوب حليب بودر، وكوب ونصف من الدقيق، وعدد ملعقتين زبادي، بجانب مقدار ربع كوب زيت طعام، وملعقة ملح، وأخرى بمقدار ملعقة بيكنج صودا.

أما لتحضير الوصفة: فنقوم في إناء ملائم بخلط جميع المكونات السابقة، بالأيدي أو بـ العجان.

وبعد ذلك تترك العجين حتى تختمر، ثم يتم تقطيعها قطع متنوعة الشكل ومختلفة، ونحشيها بالجبن المتوفر بالبيت، ونغلقها من جميع الجهات بأحكام.

ثم تقلى في إناء عميق مليء بزيت الطعام، وعند وصولها للون الذهبي يتم إخراجها فورًا من الزيت. عمر شويل - جدة مش هتشتري مخبوزات من بره.. طريقة العجينة اليابانية السحريه المستخدمة في كل المخبوزات هشه وقطنية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتري مخبوزات من بره.. طريقة العجينة اليابانية السحريه المستخدمة في كل المخبوزات هشه وقطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.