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المقادير وطريقه عمل فطيره الدجاج مع فطيره السبانخ ألذيذة في المنزل بطريقه بسيطه وسهله التحضير حيث تعد أطباق الفطائر من اشهي والذ الأطباق التي تقدم كوجبه عشاء أو في العديد من المناسبات وتختلف أنواع الحشو للفطائر حيث يمكن استخدام أنواع مختلفه من الجبن أو اللحم المفروم حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل فطيره الدجاج صدور دجاج مسلوقه ومقطعه إلي قطع صغيره.

اربع أكواب كبيره من الدقيق.

اربع ملاعق كبيره من الحليب البودر.

بصله متوسطه الحجم ومقطعه قطع صغيره.

فلفل اخضر وألوان مقطع إلي قطع صغيره.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة.

بيض.

مشروم مقطع.

ملعقه كبيره من الزبادي.

زيت.

2 حبه من الثوم المفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

رشه من البابريكا مع جوزة الطيب.

200 غرام من الجبن الشيدر.

كوب كبير من الماء.

سمسم وحبه البركة. طريقه تحضير فطيره الدجاج نبدأ بوضع المقلاة علي النار ثم نضيف حتي يسخن ثم نضع كل من البصل مع الثوم والفلفل الأخضر والألوان ونقلب حتي يتغير لون البصل ثم نضيف رشه من الفلفل الأسود والبهارات مع الملح ونقلب.

نضيف المشروم المقطع ونقلب ثم نضيف الدجاج المقطع ونقلب وتترك علي النار لمده خمس دقائق تقريبا ثم ترفع وتترك جانبا.

نقوم بتحضير العجين بوضع كل من الدقيق مع الخميرة والزيت ورشه من الملح ثم نضيف الماء بالتدريج ونقلب ثم تترك جانبا لمده لا تقل عن ساعه.

نحضر العجين بعد ساعه ونقوم بتقطيع العجين ثم يفرد ونضع الحشو ثم نغلق العجين جيدا.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضع العجين بعد الحشو ثم نقوم بدهن وجه العجين بالبيض ثم نضيف رشه من السمسم مع حبه البركة.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه حتي يتغير لون العجين ويحمر الوجه ويتم الطهي للحشو جيدا. مقادير عمل فطيره السبانخ عجينة الباف باستري.

سبانخ مقطعة.

2 ملعقه كبيره من الزبدة.

ربع كوب من الجبن.

بيض. طريقه تحضير فطيره السبانخ نبدأ بخلط كل من الجبن مع السبانخ ثم نقوم بفرد عجين الباف باستري وتقطيعها إلي شرائح.

نقوم بحشو العجين بخليط الجبن والسبانخ ونقوم بغلق العجين من الأطراف جيدا.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالقليل من الزبدة ثم نضع الفطائر ونقوم بدهن الوجه بالربدة والبيض.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 160 درجه لمده ربع ساعه تقريبا وحتي يحمر الوجه. عمر شويل - جدة المقادير وطريقه عمل فطيره الدجاج مع فطيره السبانخ ألذيذة

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