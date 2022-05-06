بمكونات طبيعية.. صبغ الشعر بالحناء لون أشقر رمادي وفاتح في البيت

كثير من الفتيات يرغبن في صبغ شعرهن ولكن يوقفهم خوفهم على ضعف شعرهن أو الحاق الضرر به، لذلك استخدمي صبغ الشعر بالحناء لون أشقر رمادي في البيت، وهناك فتيات صغيرات لم يعتاد شعرهن على الصبغات والتلويين، هذا لا يعني أنه لم يعد هناك حل، لقد وفرنا لك أهم الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها صبغ شعرك باللون المفضل لك لتكوني جميلة الجميلات ذات إطلاله رائعة وجمال لا يقارن.

طريقة صبغ الشعر بالحناء لون أشقر رمادي

تعتبر الحناء من أهم المواد الطبيعية التي تمنح شعرك اللون دون أي مواد كيميائية ضارة، فمن خلال إضافة مقادير بسيطة لها سوف تحصلين على لون أشقر رمادي رائع بمقادير بسيطة دون حاجة للذهاب إلى مراكز التجميل المتخصصة، وإنما تحصلين على لون أشقر فاتح ورمادي، من مكونات بسيطة تجعلك تحصلين على اللون الأشقر الذهب أو الأشقر الرمادي.

كأس من الحناء.

ربع كوب من الكركم.

ربع كوب من خل التفاح.

وربع كوب من عصير الليمون.

كاس من البابونج المركز المغلي.

عدد صفار بيضتان.

ربع كوب من العسل الأبيض.

خلطة الحناء اللي بتعطي لون اشقر

جهزي وعاء مناسب لعمل الصبغات وعميق إلى حد ما.

قومي بإضافة جميع المقادير السابقة دون إضافة عصير الليمون ولا تضيفي مغلي البابونج أيضا.

اتركي المكونات جانبا حتى صباح اليوم التالي لكي تتخمر، وبعد تمام التخمر أضيفي مقدار عصير الليمون قبل استعمال الوصفة مباشرة.

كيفية صبغ الشعر بالحناء باللون الاشقر

قومي بارتداء ثوبا قديماً لأنه من المحتمل إتلافها بعد انتهاء الوصفة، مع ضرورة تغطية الرقبة والأذن حتى لا تتعرض للتصبغ هي الأخرى.

هنا يبدأ العمل من خلال تجزئة الشعر بالكامل إلى عدة أجزاء متساوية قد تصل إلى ٦ أجزاء.

والآن قومي بتطبيق الخليط على جميع أجزاء الشعر بداية من الجذور حتى أطراف الشعر من الأسفل.

في حال وجدتي أن الوصفة تتميز بقوام غليظ فيمكنك إضافة قطرات من البابونج المغلي إليها لتصبح ذات قوام لين وسلس.

بعد الانتهاء من صبغ الشعر بالكامل قومي بعمل تدليك لفروة الرأس والشعر أيضا لكي يتم توزيع الحناء جيدا على الرأس وعلى خصلات الشعر بالكامل.

من المهم تغطية الرأس جيدا باستعمال غطاء الشعر ونترك الشعر هكذا لمدة لا تقل عن ٦ ساعات.

بعد مرور فترة الصبغ قومي بشطف شعرك بالماء وكرري الغسيل عدة مرات حتى يصبح الشعر نظيفا من أي تكتلات أو لون صبغة الحناء، وبذلك تحصلين على صبغ الشعر بالحناء لون أشقر رمادي وفاتح بطريقة سهلة وبسيطة.