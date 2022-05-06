نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس .. أسبابها وأعراضها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس تختلف من سيدة لاخرى فترة حملها. حيث أن نزول ماء الجنين بدون طلق امر يشغل السيدات الحوامل في الشهر السادس من فترة حملهم. ولهذا تسعى السيدات لمشاهدة شكل ماء الجنين بالصور من خلال السونار. فبعض السيدات تتعرضن إلى نزول ماء قليل في الشهر التاسع بدون طلق وذلك من خلال نزول ماء الجنين في الشهر السادس. وخلال السطور التالية نرصد بعض التجارب للسيدات الحوامل التي يتحدثن عن تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس.

تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس

نرصد خلال السطور التالية عدد من تعليقات السيدات عن تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس أو نزول ماء قليل في الشهر التاسع بدون طلق. فقالت آحدى السيدات على “تويتر”: ” كنت في الرابع و نقص ماء الجنين كثير شربت كمية مهولة من ماء زمزم لدرجة طلبو تحليل بول. لما عطيتهم يقولون هاذي مويا انتي عبيتيها لكن مع الأسف ما تغير شيء و نزلت الطفل بطلق صناعي”. ورجح وقتها الأطباء أنه يمكن أن يكون هناك ثقب في كيس الجنين.

نزول ماء الجنين بدون طلق

كما كشف رجل تجربة زوجته عن نزول ماء الجنين بدون طلق وذلك على “تويتر”. وقال: “حصلت معي قبل شهرين وحسب كلام الاخصائية تأخر أسبوع لعشرة يوم عادي لو زاد عن كدة لازم شكل ماء الجنين بالصور للتأكد من وصول الغذاء وكفاءة المشيمة زوجتي تاخرت اكتر من أسبوعين عن الموعد وبعد عمل التخطيط والالترا ساوند اتضح انو التغذية كويسة بس في نقص في ماء الجنين وتم تحويلنا للطلق الصناعي”.

حصلت معاي قبل شهرين وحسب كلام الاخصائية تاخر اسبوع لعشرة يوم عادي لو زاد عن كدة لازم تخطيط للجنين للتأكد من وصول الغذاء وكفاءة المشيمة ، زوجتي تاخرت اكتر من اسبوعين عن الموعد وبعد عمل التخطيط و الالترا ساوند اتضح انو التغذية كويسة بس في نقص في ماء الجنين وتم تحويلنا للطلق الصناعي — مرتضى إدريس (@murtadaidriss) حصلت معاي قبل شهرين وحسب كلام الاخصائية تاخر اسبوع لعشرة يوم عادي لو زاد عن كدة لازم تخطيط للجنين للتأكد من وصول الغذاء وكفاءة المشيمة ، زوجتي تاخرت اكتر من اسبوعين عن الموعد وبعد عمل التخطيط و الالترا ساوند اتضح انو التغذية كويسة بس في نقص في ماء الجنين وتم تحويلنا للطلق الصناعي — مرتضى إدريس (@murtadaidriss) March 18, 2020

أسباب نزول ماء قليل في الشهر التاسع بدون طلق

توجد العديد من أسباب نزول ماء قليل في الشهر التاسع بدون طلق وهي قبل مرور مرحلة 37 أسبوع على الحمل تتعرض السيدة الحامل لضغط قوي بسبب ضغط نفسي ويؤثر هذا على نزول ماء قليل في الشهر التاسع بدون طلق. وفي أغلب الأحيان يكون نزول ماء الجنين بدون طلق نتيجة التهابات ميكروبية تصيب الحامل.

أعراض نزول ماء الجنين بدون طلق

توجد أعراض لنزول ماء الجنين بدون طلق منها حدوث نزيف. وهذا من خلال تجربتي مع نقص ماء الجنين في الشهر السادس فنجد الآتي: