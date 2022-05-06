نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى القهوة بدون كريمة ولا نشا سهل وسريع بشكل فاخر مثل المحلات في المقال التالي

يمكننا إعداد حلى القهوة بدون كريمة ولا نشا بمكونات بسيطة متوفرة في مطبخك، وهذه الوصفة رائعة لعشاق القهوة كما أنها حلوى مغذية ومفيدة للأطفال لأنها تحتوي على الحليب والبسكويت والزبادي وتتميز بشكل جميل وفاخر مثل المحلات وطبقات منسقة وألوان جميلة وتعتبر من الوصفات المبتكرة بعيداً عن تكرار عمل الحلويات التقليدية مثل البسبوسة والكنافة التي قد يمل منها أفراد أسرتك أحياناً، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلى القهوة بدون كريمة ولا نشا. مكونات حلى القهوة بدون كريمة

الطبقة الأولى

2 باكو من البسكوت السادة.

ثلث كوب من الزبدة. مكونات الطبقة الثانية

5 علب صغيرة من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة ماء مغلي. مكونات الطبقة الثالثة

2 كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 باكو من بودرة الكريم كراميل.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير

اتبعي معي الخطوات التالية وسوف تحصلين على حلي فاخر ومميز ينال إعجاب أسرتك: في إناء عميق قومي بطحن البسكويت ليصبح ناعم وأضيفي على البسكويت المطحون ثلث كوب من الزبدة المذابة ونقلبهم جيداً. لتحضير الطبقة الأولى : أحضري قالب صينية متوسطة قابلة للفتح وضعي به طبقة من خليط البسكويت بالزبدة ونوزعها ونضغط برفق بالملعقة حتى تصبح متساوية. لتحضير الطبقة الثانية : نضع الزبادي والسكر والحليب البودرة في إناء عميق مع التقليب ثم نضيف عليهم النسكافيه بعد إذابته في ملعقة الماء المغلي مع التقليب الجيد ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري) مع التقليب لفترة حتى يصبح القوام كريمي متماسك مثل خليط الكيكة الخفيف. ثم قومي بإضافة الخليط فوق طبقة البسكويت، وندخل الصينية الفرن في درجة حرارة 170 مئوية لمدة 15 دقيقة فقط لتتماسك. لتحضير الطبقة الثالثة: نخلط الحليب والكاكاو والكريم كراميل ونقلبهم جيداً بالمضرب اليدوي ثم يوضع على نار هادئة لتذوب المكونات فقط ولا تصل للغليان ، ثم تصفى وتسكب برفق فوق الطبقة الثانية في الصينية وتوضع بعد ذلك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات. بعد إخراجها من الثلاجة نمرر سكينة حول جوانب الصينية لتسهيل خروج الحلوى ثم نفتح القالب ونخرجها منه. لتحضير طبقة التزيين: نحضر أي نوع من المكسرات أو البسكوت المطحون وتوضع على أطراف الحلى بشكل دائري. ثم تقطع على شكل مثلثات وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة حلى القهوة بدون كريمة ولا نشا سهل وسريع بشكل فاخر مثل المحلات - ثقفني

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