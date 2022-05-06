نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطر أسرار التخسيس وحرق الدهون بسرعة رهيبة باستخدام ماء الباذنجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماء الباذنجان أو كما يطلق عليه “ماء العجيبة”، سر خطير من أسرار فقدان الوزن وخسارة الدهون، ليس هذا فقط بل يمدك بالطاقة اللازمة لمواصلة يومك خلال ساعات النهار بكفاءة وتركيز، يمتلك الباذنجان العديد من الفوائد الغذائية، فهو يحتوي على فيتامين A بكمية كبيرة، كما أنه منخفض السعرات الحيوية ومضاد للأكسدة قوي حيث يقي من الأمراض السرطانية ويحسن من الدورة الدموية وصحة القلب والشرايين والعديد من الفوائد الأخرى التي سنتعرف علها مع هذا السر الخطير.

ماء الباذنجان للتخسيس “ماء العجيبة”

المكونات المطلوبة

ثمرة واحدة من الباذنجان

عصير ليمون

لتر من الماء

إبريق أو زجاجة لحفظ الماء

طريقة التحضير

تغسل ثمرة الباذنجان جيدا بالماء والخل أو بيكربونات الصوديوم. تقطع ثمرة الباذنجان إلى مكعبات صغيرة بحجم السنتيمتر ونصف. توضع مكعبات الباذنجان في الزجاج أو الإبريق المراد عمل الماء به. يضاف لتر الماء كامل على مكعبات الباذنجان. تعصر حبة ليمون واحدة على الماء. يوضع المشروب في الثلاجة طوال الليل، حتى يتم استخلاص كل فوائد الباذنجان في الماء.

طريقة الاستخدام

للتخلص من السموم وتنظيف المعدة، يمكنك شرب هذا المشروب لمدة شهر كامل يوميا بقدار كوب في اليوم على الريق، ستلاحظين الفرق في نقاء البشرة وخفة وسهولة الحركة.

للتخلص من الرغبة في تناول الطعام بكثرة، يمكنك شربه ثلاث مرات فقط في الأسبوع أو عند الحاجة.

يوزع لتر ماء الباذنجان على جرعات خلال اليوم، بحيث يتم تناول كوب أو نصف كوب قبل الوجبات.

لحرق الدهون يتم تناول ماء الباذنجان على مدار اليوم قبل او بعد الوجبات وعند الرغبة.

فوائد الباذنجان