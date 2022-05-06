أضرار اللب السوري هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من اللب الصيني يوميا

يعتبر اللب السوري واحد من أفضل المسليات التي يعشق تناولها آلاف الأشخاص في كل دول العالم فهو يتميز عن غيره من المسليات بالطعم اللذيذ واحتوائه على كمية كبيرة جداً من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة جداً للجسم والتي تمده بالطاقة والنشاط وعلى الرغم بـأنه ملئ بالعناصر المفيدة إلا أن له بعض من الأضرار الذي لا يمكن أن نتغاضى عنها ويجب أن يعلم بها الكثيرين وسوف نقدمها لكم عبر هذا الموضوع.

أضرار اللب السوري

لكل شيء فوائد وأضرار وكذلك اللب السوري يحتوي على بعض من الأضرار الذي يجب أن يعلم بها الجميع حتى لا يفرط في تناول اللب السوري والذي تتمثل فيما يلي:

قد يؤدي الإفراط في تناول اللب السوري إلى الإصابة بهشاشة العظام.

يسبب أزمات قلبية وجلطات.

من المحتمل أن يكون السبب في التهاب المفاصل.

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يكون هناك تأثير على الأوعية الدموية وصحة القلب بشكل سلبي.

يكون السبب في زيادة الوزن نظراً لما يحتويه على كمية كبيرة جداً من الدهون المشبعة التي تكون السبب في ارتفاع معدل الكوليسترول الضار بالدم.

يصيب الأطفال بنزلات معوية.

فوائد اللب السوري

يوجد للب السوري العديد من الفوائد لأنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة للصحة ومن أهمها الآتي: