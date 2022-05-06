القهوة وكريم نيفيا كنز من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض الجسم البشرة تجعلها كالزجاج

يعاني معظم الفتيات من وجود البقع السوداء بالبشرة وهذا يجعلهم يعانون كثيراً ويقبلوا على استخدام العديد من المنتجات التي لا تجدي معهم أي نفعاً بل يمكن أن تعطيهم نتائج عكسيه جداً ولا تعطي النتيجة المطلوبة، لذا يجب أن توفري مالك واستعيني بأسهل طريقة سوف نقدمها لك خلال هذا الموضوع، فعليك باستعمال كريم النيفا المخلوطة بالقهوة فهو يعتبر من أفضل اطرق الطبيعية المفيدة جداً لبشرتك وصحة الجلد.

القهوة وكريم نيفا لإزالة البقع السوداء بالبشرة

تعتبر هذه من الوصفات الطبيعية التي مفيدة جداً للبشرة نظراً لاحتوائها على مكونات هامة للغاية تفقدها البشرة وتلك المواد تعوضها، فهي تساعد على تفتيح البشرة بعمق وتخلصها من المشكلات ويتم استخدامها بهذه الطريقة:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة كريم نيفا.

1 عصير ليمونه.

2 ملعقة كبيرة تفل القهوة.

طريقة الإعداد:

قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم ضعي به كريم نيفا وتفل القهوة واخلطيهم مع بعضهم حتى يصبح لديك خليط متجانس.

بعدها تستطيعين إضافة عصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها مرة أخرى وبذلك يكون الكريم جاهز للاستخدام.

قبل الاستخدام يتم تنظيف البشرة والتخلص من بقايا المكياج ومن الشوائب العالقة بها.

ثم يتم تجفيف البشرة بواسطة منشفة جافة ونظيفة.

بعدها يتم تطبيق الكريم على البشرة ولكن يجب التركيز جيداً على المناطق الموجود بها البقع.

عليك الانتظار لمدة تصل إلى 15 دقيقة ومن ثم يتم غسل وتنظيف البشرة بالماء البارد.

ولكي تحصلين على نتائج فعالة ورائعة بسرعة كبيرة يجب القيام باستخدام الكريم 3 مرات في الأسبوع الواحد.

فوائد كريم نيفا والقهوة

كل عنصر من هذا الخليط يحتوي على فوائد مهمة جداً يتم الاستفادة منها عن طريق استخدام الوصفة السابقة، حيث أن كريم نيفا يعمل على ترطيب البشرة بعمق ويساعد على تغذيتها ويمنع تأثيرها بالعوامل الخارجية الضارة، أما تفل القهوة فهو يساعد أن تصبح البشرة ناعمة ونضرة ومشرقة دائماً.