ماذا يحدث لجسمك عند شرب زيت الزيتون والليمون يومياً فوائد زيت الزيتون مع الليمون وفق لأحدث الدراسات

يعرف عن زيت الزيتون بفوائده العديدة التى يقدمها سواء كان للبشرة أو الشعر وفوق كل ذلك فوائده العديدة التى يقدمها للأجهزة العضوية بالجسم، كما أن الليمون فوائده لا تعد ولا تحصى، حيث يعتبر الليمون من النباتات التي تحتوي على العديد من العناصر والمعادن المفيدة للجسم، لكن ماذا إذا قمنا بإضافة الليمون مع زيت الزيتون، ستضاعف الفوائد، لذلك سنقدم لكم فوائد زيت الزيتون مع الليمون.

تحضير زيت الزيتون والليمون

كما ذكرنا أن لزيت الزيتون والليمون العديد من الفوائد التي يقدمها للجسم لذلك علينا بمعرفة كيف نقوم بتحضير زيت الزيتون والليمون، في البداية:

نقوم بوضع كوب من زيت الزيتون في إناء.

ثم نقوم بوضعه على النار، بعد نقوم بغسل ثمرة الليمون جيدا.

نقوم بإضافة قشر الليمون إلى زيت الزيتون.

ثم نتركه يسخن ولكن احرص على أن لا يغلي الخليط.

بعد أن يسخن الخليط نقوم بسكبه في كوب، يمكنك شرابه وهو ساخن وأيضا يمكنك تركه حتى يبرد ثم البدء في شرابه.

فوائد زيت الزيتون والليمون

من أبرز فوائد زيت الزيتون والليمون: