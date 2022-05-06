نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم كراميل بطريقة لذيذة في المنزل في المقال التالي

يعد الكريم كراميل من ألذ أنواع الحلويات الباردة التي تقدم في فصل الصيف أو في المناسبات المختلفة، حيث يقبل على تناوله الجميع ويفضله الكبار والصغار، نظرا لطعمه اللذيذ والبارد، كما أن طريقة تحضير سهلة وسريعة في التحضير مكونات غير مكلفة، وطريقة تحضيره لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير في البيت، ويعتبر الكريم كراميل من الحلويات المشهورة في معظم دول العالم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم كراميل بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم شهي للغاية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم كراميل المكونات: كيلو جرام من الحليب.

عدد ثلاث بيضات.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه نصف كوب السكر مع ربع كوب الماء ثم بعد ذلك ضعي الإناء على النار لعمل الكراميل مع الاستمرار في تحريك الوعاء على النار من حين لاخر حتى يذوب السكر و يصبح ذهبي اللون تماماً. الخطوة الثانية قومي برفع الوعاء من على النار ثم بعد ذلك قومي بصب الكراميل في قالب مناسب للفرن وبعد ذلك حركي القالب حتى ينتشر فيه صوص الكراميل وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يسخن تماماً. الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعي فيه كيلو جرام من الحليب ثم ضعي الوعاء على النار لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح دافئ وبعد ذلك قومي بإحضار الخلاط الكهربائي واخفقي البيض مع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا السائلة ثم ضيفي بعد ذلك نصف كوب من السكر واخلطي الخليط جيداً في الخلاط. الخطوة الرابعة قومي بإضافة الحليب إلى خليط البيض بالتدريج واستمري في الخفق جيدا قومي بصب الخليط في القالب على صوص الكراميل ثم بعد ذلك ضعي بكمية من الماء المغلي مع أثنين ملعقة من الخل في إناء كبير ثم ضعي الخليط داخل قالب الكريم كراميل. الخطوة الخامسة قومي بوضع القالب في الفرن لمدة 60 دقيقة إلى 75 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون ثم بعد ذلك قومي بإخراج القالب من الفرن واتركيه حتى يبرد تماماً ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 4 ساعات تقريباً. الخطوة السادسة قومي بعد ذلك بإخراج الكريم كراميل من الثلاجة وبعد ذلك قدميه إلى أفراد أسرتك بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم كراميل بطريقة لذيذة في المنزل - ثقفني

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