وصفة الحلبة لعمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن

وصفة الحلبة لعمل الكيراتين الطبيعي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر حبوب الحلبة تحتوي على المعادن والكثير من البروتينات التي تعمل على تقوية الشعر وتمنع تقصفه، وأيضاً الليسيثين الذي يساهم على ترطيب الشعر بطريقة كبيرة وبالإضافة إلى ذلك يعمل على تعزيز نمو الشعر، واستعماله كقناع للقضاء على مشاكل الشعر.

وصفة الحلبة لفرد الشعر

يوجد الكثير من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتائج مذهلة لفرد الشعر، ومن أبرز تلك الخطوات كالاتي:

المقادير

ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة.

اثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير والاستخدام

في البداية يجب نقع بذور الحلبة لفترة تتراوح عشر ساعات.

بعد ذلك ابشر الحبوب لكي تكون مثل العجينة.

ثم وضع زيت جوز الهند على المزيج ويتم تحريكها بشكل جيد.

بعد ذلك إضافة قناع الحلبة على جذور الشعر وأطرافه.

من الواجب تجنب المزيج لفترة تتراوح نصف ساعة.

في النهاية غسل الشعر بالماء الفاتر.

كيراتين الخميرة الطبيعي للشعر

استعمال الخميرة لصنع الكيراتين الطبيعي للشعر وهذه الطريقة تكون فعالة للغاية لفرد الشعر وتحسين المظهر فيجب استعمال المقادير واتباع الخطوات التالية:

المقادير

كيس من الخميرة الجافة السريعة.

بيض.

2 ملعقة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

طريقة التحضير

خلط جميع المقادير التي تم ذكرها في السابق في طبق عميق و تجنبه لفترة تتراوح 10:15 دقيقة.

بعد ذلك إضافة هذا الخليط على الشعر بالتساوي ثم يتم وضعها على الغطاء البلاستيكي وتجنب هذا الخليط على الشعر لفترة تتراوح ساعة واحدة.

ثم يجب غسل فروة الرأس بشكل جيد بالماء الفاتر وأيضاً باستخدام البلسم والشامبو، الحصول على أفضل نتائج لفرد الشعر.

فوائد الحلبة للشعر

هناك العديد من الفوائد الخاصة بالحلبة للشعر، ومن أبرز تلك الفوائد كالآتي: