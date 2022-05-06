بنصف كوب من الحليب حضري كيكة الحليب الساخن الهشة في المنزل

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كيكة الحليب الساخن ، تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها يمكن تقديمها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، ويمكن عملها بالحليب الساخن أو عصير البرتقال أو الليمون، أو الماء وغيرها من النكهات، وتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل، حيث أنه تختلف طريقة تحضير من مكان الي أخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة وغير سهلة بل هي من أسهل الحلويات التي يمكن اي ام تقوم بعملها بدون قلق أو خوف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيكة الحليب الساخن اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كيكة الحليب الساخن
تتكون كيكة الحليب الساخن من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالآتي:-
- 2 بيضة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب الساخن.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الدقيق الابيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والزيت والسكر والخل والفانيليا ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضيف بعد ذلك الخليط السابق على الدقيق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.
- نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والزبدة ونضعها على نار حتي يسخن الحليب ثم نضيفهم على الخليط ونقلبهم.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية حتي تسخن جيداً.
- ثم نقوم بتحضير صينية الكيك وندهنها بالزبدة ونرشها بالدقيق وبعدها نضيف خليط الكيك.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج.
- لا نقوم بفتح الفرن حتي مرور ربع ساعة على الأقل ثم نختبر الكيكة بالسكينة في المنتصف حتي نتأكد من النضوج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً ثم نقوم بتقطيعها ونضع في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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