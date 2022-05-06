طريقة عمل الملبن، يعد الملبن من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الأطفال والكثير من الكبار، حيث أن هذه الطريقة ينتظرها العديد من النساء لأنها لا تكون مكوناتها مكلفة ولا كثير، حيث أن معظم مكونات هذه الطريقة توجد في المنزل، حيث أن الملبن يستخدم حشو لكعك العيد أو للكثير من الحلويات.

أسهل طريقة لعمل الملبن

سوف نقدم لكم في هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الملبن في المنزل، وهذه الطريقة تكون بمكونات طبيعية ولا تكون ضارة للغاية، حيث أنا لملبن يصنع بأسهل وأبسط الطرق الممكنة، وقد يتم تقديم في هذه الفقرة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

كوب ونصف من السكر. كوب واحد من الماء. معلقتين ونصف من النشا. معلقتين ونصف من الجيلاتين. ربع كوب من الماء المغلي. نصف معلقة من ماء الورد. القليل من مقصرات عين الجمل. كمية من النشا للتزيين. كمية من السكر الناعم.

طريقة تحضير لعمل الملبن

يتم تحضير كوب واحد من الماء.

يتم وضع معلقتين ونصف من النشا البودر.

يتم التقليب بشكل مستمر حتى يتم ذوبان النشا.

نقوم بتحضير ربع كوب من الماء المغلي.

نقوم بإضافة معلقتين ونصف من الجيلاتين في الماء المغلي .

يتم وضع خلط الجيلاتين على خليط النشا.

نقوم بإضافة كوب ونصف من السكر.

نقوم بإضافة نصف معلقة من ماء الورد.

يتم التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتم تجانس المكونات ويتم غليان الخليط.

نقوم بإضافة القليل من مقصرات عين الجمل.

يتم إزالة الخليط من على النار.

يتم تحضير صينية الفرن.

يتم دهن الصينية بالقليل من النشا.

يتم وضع خليط الملبن في الصينية ونقوم بتساوي الأطراف.

نقوم بإضافة الصينية في الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة يومياً كاملاً.

وبعدها يتم إزالة الصينية من الثلاثة.

ويتم تشكيل الملبن حسب الرغبة.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل الملبن، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل الملبن، وتحدثنا عن طريقة سهلة لعمل الملبن في المنزل، وعرفنا أن الملبن يمكن أن يتم حشوه بكعك العيد، وتحدثنا عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة التحضير.