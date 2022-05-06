نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسهولة مقشر صودا الخبز الرهيب لبشرة نضرة مثل الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر صودا الخبز ، تعتبر من المقررات التي تعمل على شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لشد البشرة والجسم والتخلص من الترهلات الجلدية بدل من شراء مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها، وتعتبر من الخلطات التي تعمل على التخلص من الشوائب العالقة بالمسام، والتخلص من البثور السوداء وتعمل على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة، وتعتبر هذه الوصفة مقشر طبيعي للبشرة الدهنية حيث يعمل الملح على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة والجسم، والتخلص من حب الشباب واثاره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مقشر صودا الخبز الرهيب لشد البشرة والجسم وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل ماسك صودا الخبز

يتكون ماسك صودا الخبز الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

٢ ملعقة صغيرة من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك صودا الخبز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

نقوم اولا بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً. ثم تحضير طبق ونضع به صودا الخبز والماء ونقلب المكونات جيداً. تطبيق الوصفة على الوجه ونفرك جيدا ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الوجه بالماء البارد جيداً ثم تجفيفه جيداً بمنشفة نظيفة.

مقادير عمل قناع الملح

هناك بعض المكونات التي يتكون منها قناع الملح والتي تعمل على التخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة الاعداد

سوف نتعرف على طريقة تحضير قناع الملح الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-