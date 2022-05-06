بملعقة من الخميرة حضري ماسك الخميرة والحلبة الرهيب لتسمين الوجه والشفايف

ماسك الخميرة والحلبة ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة وتعمل على تسمين الخدود والشفايف، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لنفخ الخدود والشفايف حتي تظهر بإطلالة جذابة في الحفلات والمناسبات، ويتكون هذا الماسك من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتتكون من مكونات طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، حيث أن هناك بعض مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية وتعطي نتيجة ولكن تؤثر على البشرة بعد مدة من الزمن، ويعمل هذا الماسك على نفخ الخدود والشفايف ويجعلها طبيعية، حيث أن تعمل الخميرة على نفخ وشد الوجه وتعمل على التخلص من الشوائب العالقة في المسام، وتعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الحبوب واثاره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير ماسك الخميرة والحلبة الرهيب لتسمين الوجه والشفايف من اول استخدام في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل ماسك الخميرة والحلبة

يتكون ماسك الخميرة والحلبة من بعض المكونات التي تعمل على تسمين الخدود والشفايف وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

قطرات من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة والحلبة الرهيب لتسمين الخدود والشفايف في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الخميرة مع النشا بشكل جيد حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الحلبة المطحونة مع زيت الزيتون ونستمر بالتقليب بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الزبادي بشكل تدريجي مع التقليب بشكل مستمر حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات لطريقة استخدام هذا الماسك وهي كالتالي:-