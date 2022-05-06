نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفتة في البيت من غير ما تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم في المقال التالي

كفتة الحاتي هي من ألذ الأطباق التي يفضل الكثير تناولها من المطاعم، حيث تواجه السيدات العديد من المشكلات عند إعدادها في المنزل، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لعمل الكفتة من غير ما تفك وبطعم رائع ورائحة مميزة. مقادير الكفتة مكونات تحضير الكفتة متشابهة إلى حد كبير، ولكن ستتم إضافة مكونين فقط حتى نحافظ على الكفتة هشة ومتماسكة، فكل ما عليك هو تحضير المكونات التالية: نصف كيلو لحم مفروم

٢ بصلة متوسطة مبشورة

٢ معلقة ليه الخروف مفرومة (دهن الخروف)

٢ ملعقة كبيرة دقيق

٢ ملعقة كبيرة نشا

معلقة صغيرة بيكنج بودر

توابل (ملح، فلفل أسود، بهارات لحمه، زنجبيل، قرفة).

2 ملعقة زيت

فحم طريقة تحضير الكفتة قومي بإحضار وعاء وضعي به 2 بصلة مفرومة ناعم، ثم قومي بإضافة نصف كيلو من اللحم المفروم، وملعقة كبيرة من لية أو دهن الخروف المفرومة.

بعد ذلك قومي بإضافة المكون الذي سيحافظ على الكفتة من غير ما تفك نِهَائِيًّا وهو 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا، حتى تصبح الكفتة هشة وطرية، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر لتحافظ على الكفتة دون انكماش.

بعد ذلك ضعي التوابل التالية ملعقة من الملح، ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة من بهارات اللحمة، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من القرفة أو يمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة.

ثم قومي بخلط جميع المكونات السابقة معًا جيدًا، بحيث يصبح الخليط ممتزجا تمامًا، بعدها قومي بإحضار سيخ أو عصا الشيش طاووق، وضعي اللحم المفروم حولها، بحيث يتم تحضير أصابع الكفتة بالسمك المناسب.

ثم قومي بدهن صينية بملعقتين من الزيت، وضعي بها أصابع الكفتة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن تستوي أصابع الكفتة، قومي بإخراجها من الفرن، وضعي فحم ساخن مضاف عليها ملعقة زيت بداخل الصينية، ثم اغلقيها لمدة خمس دقائق، حتى تحصلي على كفتة الحاتي بطعم ورائحة مميزة.

تقدم الكفتة ساخنة بجانب الأرز أو المكرونة والبطاطس المحمرة. عمر شويل - جدة الكفتة في البيت من غير ما تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكفتة في البيت من غير ما تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم تكش أو تفك بمكون عجيب بطعم لا يقاوم احلي والذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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