“كلمة السر” وصفة تطويل الشعر في المنزل.. خلطات لتطويل الشعر في 3 أيام

تبحث جميع النساء دائما عن وصفة تطويل الشعر وتكثيفه، حيث دائما تكون الوصفات الطبيعية الشعبية افضل ما تبحث عنه الفتيات لضمان الفائدة القوية وعدم ايذاء الشعر بالكيماويات والمواد المصنعة التي قد ضر الشعر وتتسبب في جفافه وازالة لمعانه وتغير طبيعته وقد تتسبب في تساقطه.

تطويل الشعر في المنزل

يمكن بسهولة اطالة اي نوع من أنواع الشعر في المنزل بمكونات بسيطة للغاية وفي متناول الجميع وبوسائل متوفرة في كل منزل دون الحاجة لزيارة عيادات التجميل المكلفة واستخدام الكيماويات التي لا نعلم تركيبها واضرارها الجانبية على الشعر على المدى الطويل، وكلمة السر في الحصول على شعر طويل بسرعة هي صحة الشعر والاهتمام الفائق بنظافته فالشعر الصحي يطول بسرعة بسبب تنشيط بصيلات الشعر وازالة أي عوائق تعيق نموه وتسد بشرة فروة الرأس، كذلك من المهم أيضا الحفاظ على نظام غذائي متوازن فالشعر يتأثر بكمية وجودة المواد الغذائية التي تدخل الجسم، كما تتأثر جودة الشعر وطوله بعدد ساعات النوم حيث يكون نمو الشعر أسرع أثناء النوم ولا نغفل دور الحالة النفسية والمزاجية في المساهمة في اعطاء افضل نتيجة ممكنة لوصفات تطويل الشعر.

خلطات لتطويل الشعر في 3 ايام

مكونات هذه الوصفة هي البيض وزيت الزيتون والعسل، حيث يتم خلط بيضتين مع 4 من ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وخطوات هذه الوصفة كالتالي: