نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب من الطحينة اعملي سلطة الرنجة الشهية لعشاق هذه الوجبة بطعم لا يصدق في المقال التالي
تعد سلطة الرنجة من الأكلات البحرية التي يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الربيع كما يتناولها الجميع بعد عيد الفطر، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الرنجة والطماطم والطحينة ومن الأشياء الرئيسية التي تعطيها نكهة رائعة ومميزة وهي الكمون ويعرف الكمون بفوائده الكثيرة للجسم، كما ان طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سلطة الرنجة الشهية في المنزل.
مقادير عمل سلطة الرنجة
تحتوي الرنجة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الرنجة.
- ٣ حبات من الفلفل الأخضر المقطع.
- فص من الثوم المفروم.
- ٣ حبات من الطماطم المقطع.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف كوب من الطحينة.
- ٤ ملاعق من عصير الليمون.
- ربع كوب من الشبت المقطع.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٣ ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من البقدونس المقطع.
- بصل.
- ٥ ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير سلطة الرنجة بطعم رائع ومميز في المنزل يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الطحينة مع الزبادي بشكل جيد مع الخل حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكمون والشطة والفلفل الأسود مع الاستمرار بالتقليب ثم نضيف الزيت والثوم مع التقليب.
- ثم نقوم بتمرير الرنجة على نار هادئة من الجهتين ثم نقشرها ونقطعها إلى قطع صغيرة مع إزالة الشوك عنها.
- بعد ذلك نقوم بوضع الرنجة في وعاء آخر ونضيف إليها الطماطم والفلفل والبصل الأخضر والبقدونس وعصير الليمون والشبت مع التقليب حتى تمتزج المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الطحينة إلى الرنجة ونخلطهم جيداً حتى تتداخل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم بجانب العيش المصري.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى سلطة رنجة شهية لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
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