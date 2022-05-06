بنصف كوب من الطحينة اعملي سلطة الرنجة الشهية لعشاق هذه الوجبة بطعم لا يصدق

تعد سلطة الرنجة من الأكلات البحرية التي يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الربيع كما يتناولها الجميع بعد عيد الفطر، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الرنجة والطماطم والطحينة ومن الأشياء الرئيسية التي تعطيها نكهة رائعة ومميزة وهي الكمون ويعرف الكمون بفوائده الكثيرة للجسم، كما ان طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سلطة الرنجة الشهية في المنزل.

مقادير عمل سلطة الرنجة

تحتوي الرنجة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الرنجة.

٣ حبات من الفلفل الأخضر المقطع.

فص من الثوم المفروم.

٣ حبات من الطماطم المقطع.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من الطحينة.

٤ ملاعق من عصير الليمون.

ربع كوب من الشبت المقطع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من البقدونس المقطع.

بصل.

٥ ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير سلطة الرنجة بطعم رائع ومميز في المنزل يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-