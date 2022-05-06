نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح سريع للبشرة بكيس واحد فقط سوف تحصلي على بياض ملفت للبشرة بدون مكياج في المقال التالي
تفتيح سريع للبشرة من أول مرة وسوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من العيوب والبقع الداكنة من أول استعمال، كما أنه سوف يختفي أي سواد تحت العين أو حول الفم بمجرد أنك سوف تضعين تلك الوصفة على البشرة، سوف تتغير بشرتك 180 درجة كما أنك لن تحتاجي إلى أن تضعي مكياج على بشرتك فسوف تصبح البشرة منورة ومشرقة وصافية بدون أي نقطة مكياج، وسوف نوضع المكونات والخطوات وطريقة التحضير والاستخدام بالتفصيل خلال السطور القادمة.
تفتيح سريع للبشرة وفوري
يعد البيكنج بودر من المواد الفعالة التي تستخدم حاليًا في تفتيح الوجه وأيضًا الرقبة وكامل الجسم والتخلص من أي سواد أو بقع داكنة حيث له القدرة على إزالة أي سواد من الجسم والبشرة مهما كان.
تبييض فوري للوجه
- كيس واحد من البيكنج بودر ” خميرة الحلويات.
- ملعقة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من النشا العادي.
- ماء ورد مقدار ملعقة صغير.
- أيضًا ملعقة صغيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- احضري بولة نظيفة وخذي مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الدقيق وملعقة صغيرة من النشا.
- اخلطي المكونات معًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من ماء الورد وملعقة من الزبادي.
- اخلطي المكونات جميعها معًا للحصول على قوام كريمي.
طريقة استخدام وصفة تفتيح سريع للبشرة
- قومي أولاً بغسل وجهك بالماء الدافئ حتى تفتحي مسام البشرة.
- بعد ذلك ضعي وصفة تفتيح البشرة على كامل الوجه أو الجسم أو الرقبة.
- كما يمكنك استخدام تلك الوصفة في كافة الأماكن الداكنة الموجودة في جسمك.
- تلك الوصفة آمنة تمامًا.
- بعد أن نقوم بفرد الوصفة على البشرة نتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- لا تتركي الوصفة أكثر من 5 دقائق.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء البارد.
- احرصي على ترطيب البشرة بأي زيت من الزيوت الطبيعية.
- كما يمكنك أيضًا استخدام أي كريم مرطب.
- سوف تحصلين على بشرة ناعمة وناصعة البياض من أول استخدام.
- استخدمي وصفة تفتيح سريع للبشرة مرتين في الأسبوع وسوف تندهشين من النتائج.
- كما يمكنك استخدام تلك الوصفة على الكوع والركب وسوف تحصلين على نتيجة ممتازة.
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