تفتيح سريع للبشرة بكيس واحد فقط سوف تحصلي على بياض ملفت للبشرة بدون مكياج

تفتيح سريع للبشرة من أول مرة وسوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من العيوب والبقع الداكنة من أول استعمال، كما أنه سوف يختفي أي سواد تحت العين أو حول الفم بمجرد أنك سوف تضعين تلك الوصفة على البشرة، سوف تتغير بشرتك 180 درجة كما أنك لن تحتاجي إلى أن تضعي مكياج على بشرتك فسوف تصبح البشرة منورة ومشرقة وصافية بدون أي نقطة مكياج، وسوف نوضع المكونات والخطوات وطريقة التحضير والاستخدام بالتفصيل خلال السطور القادمة.

تفتيح سريع للبشرة وفوري

يعد البيكنج بودر من المواد الفعالة التي تستخدم حاليًا في تفتيح الوجه وأيضًا الرقبة وكامل الجسم والتخلص من أي سواد أو بقع داكنة حيث له القدرة على إزالة أي سواد من الجسم والبشرة مهما كان.

تبييض فوري للوجه

كيس واحد من البيكنج بودر ” خميرة الحلويات.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من النشا العادي.

ماء ورد مقدار ملعقة صغير.

أيضًا ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

احضري بولة نظيفة وخذي مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الدقيق وملعقة صغيرة من النشا. اخلطي المكونات معًا. بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من ماء الورد وملعقة من الزبادي. اخلطي المكونات جميعها معًا للحصول على قوام كريمي.

طريقة استخدام وصفة تفتيح سريع للبشرة