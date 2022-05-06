نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة والخدود وشد التجاعيد بكريم الحلبة والخميرة الجبااار زى بشرة الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة ، يوجد الكثير من الفتيات التي تعاني من الوجه النحيف وتشعر بأنه عائق كبير يمنعها من إبراز جمالها، ولكن حل مشكلتك موجود دون الحاج إلى أن تلجئين إلى إجراء الفلير والبوتكس الذي يجعل الوجه ممتلأ ولكن يترك آثار ضارة على البشرة تظهر مع مرور الوقت.

نحن سوف نقدم إليك أفضل الكريمات الطبيعية الغنية بالعناصر الذي تحتاج إليها بشرتك حتى تتخلص من مشكلات عدة منها ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، من ضمن المكونات التي ستساعدك في تسمين الوجه والخدود الخميرة والحلبة ونحن سوف نبين لك طريقة استخدامها خطوة بخطوة فتابعونا عبر السطور القادمة.

صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة

يوجد كثير من الطرق الذي يمكن لك سيدتي أن تستعينين بها حتى تحصلين على وجه سمين وممتلأ بشكل مناسب لك فتخلي عن إجراء العمليات التجميلية واستعمال منتجات لم تفييدك بشيء واعتمدي على الوصفات الطبيعية التالية:

كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه

تعتبر من الوصفات التي تمنحك بشرة خالية من المشكلات وتسمن الوجه والخدود بمكونات طبيعية مضمونة 100% وآمنة جداً على البشرة ويمكن أن تستخدم كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.

2/1 كوب صغير ماء ورد.

طريقة التجهيز: