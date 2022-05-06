نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة والخدود وشد التجاعيد بكريم الحلبة والخميرة الجبااار زى بشرة الاطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة ، يوجد الكثير من الفتيات التي تعاني من الوجه النحيف وتشعر بأنه عائق كبير يمنعها من إبراز جمالها، ولكن حل مشكلتك موجود دون الحاج إلى أن تلجئين إلى إجراء الفلير والبوتكس الذي يجعل الوجه ممتلأ ولكن يترك آثار ضارة على البشرة تظهر مع مرور الوقت.
نحن سوف نقدم إليك أفضل الكريمات الطبيعية الغنية بالعناصر الذي تحتاج إليها بشرتك حتى تتخلص من مشكلات عدة منها ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، من ضمن المكونات التي ستساعدك في تسمين الوجه والخدود الخميرة والحلبة ونحن سوف نبين لك طريقة استخدامها خطوة بخطوة فتابعونا عبر السطور القادمة.
صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة
يوجد كثير من الطرق الذي يمكن لك سيدتي أن تستعينين بها حتى تحصلين على وجه سمين وممتلأ بشكل مناسب لك فتخلي عن إجراء العمليات التجميلية واستعمال منتجات لم تفييدك بشيء واعتمدي على الوصفات الطبيعية التالية:
كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه
تعتبر من الوصفات التي تمنحك بشرة خالية من المشكلات وتسمن الوجه والخدود بمكونات طبيعية مضمونة 100% وآمنة جداً على البشرة ويمكن أن تستخدم كما يلي:
المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.
- 2/1 كوب صغير ماء ورد.
طريقة التجهيز:
- عليك أولاً بأن تقومين بإحضار وعاء يستخدم لخلط المكونات.
- ضعي به الخميرة والحلبة والنشا وقلبيهم مع بعضه، ومن ثم يتم إضافة ماء الورد وقلبي المكونات مرة أخرى.
- قلبي حتى يتكون لديك عجينة في شكل كريمي ثم يتم وضع هذا الخليط بعبوة مناسبة ويضاف له زيت الزيتون وقلبي حتى تختلط بشكل جيد.
- ثم قومي بغلق عبوة الكريم وضعيها في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة.
- عليك قبل وضع الكريم القيام بتنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفها.
- ثم يتم أخذ كمية مناسبة منه وتوزيعها على الوجه مع مراعاة عدم وضعه حول العينين والأنف.
- ويتم التدليك برفق لبضعة دقائق ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وبعدها الماء البارد لغلق المسام.
- مع الاستخدام المتكرر كل يوم قبل النوم سوف تحصلين على وجه سمين وخدود ممتلئة طبيعياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التبييض للعرايس.. تفتيح البشرة وتسمين الوجة والخدود وشد التجاعيد بكريم الحلبة والخميرة الجبااار زى بشرة الاطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.