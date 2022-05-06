نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “زي الحاتي”.. طريقة الحواوشي في البيت بالتتبيلة اللذيذة والجبنة الموتزاريلا أتحداكي تشتريه من المحلات تاني في المقال التالي
الحواوشي من الوجبات السريعة التى يفضلونها الأطفال ويرغبون فى تناولها من المطاعم المخصصة لها حيث يتم تحضيرها لدى الحاتي بطعم يجذب جميع الأشخاص وتعتبر محببه للأطفال بشكل كبير، فلما لا نقوم بعمله فى المنزل لأولادنا حتى نحافظ على صحتهم من الأمراض، كما أن طريقة إعداد الحواوشي سهلة وبسيطة ولا تستدعي وقت طويل لتحضيرها، ويعد العامل الأساسي في طريقة الحواوشي في البيت هو وجود اللحمة المفرومة التي سيتم الحشو بها بجانب البهارات التي تضاف وتعطي النكهة الافضل.
طريقة الحواوشي في البيت
يتميز الحواوشي بتنوع الحشوات التى بداخله، فيمكن أن بحشو باللحم المفروم أو الكبدة وكل منهم له الطعم والمذاق المتميز، يذكر بأنه قد إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات عن لحمة غير طبيعية مما جعل تناول الحواوشي غير ٱمان من الخارج، وللحفاظ على الصحة يمكن أن يتم تحضير الحواوشي في البيت لضمان الجودة والطعم الأفضل.
مقادير الحواوشي بالتتبيلة
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصله كبيره مفرومه.
- طماطم مقطعة.
- فلفل أخضر مقطع.
- بهارات حواوشي من العطار
- ملح، فلفل أسود، قرفة.
- مرقة دجاج.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2 معلقة كبيرة خل.
- بقدونس للتزيين.
- جبنة موتزاريلا.
تحضير حشوة الحواوشي باللحم المفروم
- نحضر الكبة ونضع بداخلها البصل، الطماطم، الفلفل الاخضر، التوابل، الملح، الفلفل الأسود، القرفة، مرقه الدجاج، الخل ونخلطهم مع بعضهم بواسطة الكبه.
- نضع تتبيله الحواوشي فى وعاء كبير، ونضع اللحم المفروم على التتبيله ونقلب.
- ثم نترك اللحم فى التتبيلة لمدة ساعه فى الثلاجه حتى يتشرب اللحم التتبيلة.
- نحضر العيش متوسط الحجم ونقوم بدهنه من الخارج والداخل بالزيت بواسطة الفرشاة، ونضع كميه من الحواوشي المتبل ثم نغلق العيش.
- نضع كمية من الجبنة الموتزاريلا حسب الطلب.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع العيش بداخلها ونضعها فى الفرن على درجة حرارة 180.
- ثم نقلب الوجه الآخر من العيش حتى تمام نضج اللحم.
- نخرج أرغفة الحواوشى ونضعها فى وعاء كبير ونضع من فوقها البقدونس وتقدم.
طريقة عمل الحواوشي بالكبدة
- نصف كيلو كبدة مقطعة صغيرة.
- فلفل اخضر حار مقطع صغير.
- فصين من الثوم المهروس.
- معلقة سمن كبيرة.
- فلفل أسود.
- ملح
تحضير الحواوشى بالكبدة
- نحضر إناء ونضع السمن والثوم ونقلب حتى يتحول للون الأصفر نقوم بوضع الفلفل الحار ونقلب.
- نقوم بغسل الكبدة جيداً بنقعها فى ماء وخل، ثم نضيفها الى الثوم و الفلفل و نشوحها، نضع الفلفل والملح ونستمر فى التقليب حتى تمام النضج.
- نحضر العيش ونقوم بدهن العيش بالزيت ونضع بداخله حشوة الكبدة.
- نحضر طاسة ساخنة غير قابلة للصق ونقوم بوضع العيش عليها ونقلبه على الوجه الآخر حتى يحمر الوجهين.
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