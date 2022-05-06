حضري كريم الغلابة..كريم الكركم وجل الصبار لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وجميع الأماكن الداكنة في الجسم

الكركم وخل الصبار لتفتيح وتبيض الوجه والجسم، تهتم كل سيدة بمظهرها وتحرص أن يكون مظهرها جذاب، لذا تقوم بالبحث عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والجسم كله، كما أنه تتوفر منتجات طبية كثيرة ولكن تكون باهظة الثمن، لذا تتوفر طرق طبيعية أسهل وأفضل للتفتيح وسوف نوضح مجموعة من هذه الوصفات الطبيعية المصنعة منزليا والتي تعطي نتائج ممتازة.

الكركم وخل الصبار لتفتيح وتبيض الوجه

للكركم وجل الصبار فوائد كثيرة للشعر، ولهم فاعلية كبيرة في عملية التفتيح، ونستطيع استخدامه بالطريقة التالية:

المكونات:

أربع ملاعق من جل الصبار.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين عسل أبيض.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتين حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير نضع جل الصبار ثم الكركم ونمزج جيداً.

بعد ذلك نضع الحليب ثم العسل وماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات حتى يتكون ماسك متجانس.

نضع الماسك على البشرة وننتظر ربع ساعة حتى يجف، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في تفتيح وتبيض الأماكن الداكنة في الجسم .

نقوم بعدها بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد حتى تغلق المسام.

ماسك الليمون والكركم للتفتيح

الليمون والكركم لهم قدرة على تفتيح البشرة بطريقة رائعة، ونقوم بتطبيق الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين من الكركم.

ثلاث ملاعق من الحليب.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الكركم في بولة ثم نضع عصير الليمون ثم نضيف الحليب ونقلب كل المقادير سويا.

نضع الوصفة على الوجه من نصف ساعة إلى ساعة.

نغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة من مرة إلى اثنين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في تفتيح وتبيض الجسم والوجه

ماسك الصبار وزبدة الشيا

الصبار وزبدة الشيا من أكثر المواد الفعالة في التبييض والتفتيح ويتم تحضيره واستخدامه كالتالي:

المكونات:

اربعه ملاعق جل صبار.

حوالي اربعه ملاعق من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: