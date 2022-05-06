متي تصبح القرفة ضارة مشاكل صحية خطيرة للقرفة

تعتبر القرفة واحدة من أشهر التوابل المستخدمة حول العالم تتميز برائحتها الجميلة والمهدئة وتحتوي القرفة علي الكالسيوم والكربوهيدرات والمنجنيز ومضادات الأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية ولكن متي تصبح القرفة ضارة هذا ما سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال .

الفوائد الصحية للقرفة

للقرفة العديد من الفوائد الصحية والعلاجية التي لا يمكن تغافلها ومن هذه الفوائد

تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية .

مضاد للفطريات .

علاج عسر الهضم .

تنشيط الدورة الدموية وإمداد الخلايا بالأكسجين .

تقوية وتنشيط الذاكرة وتحسين صحة الدماغ .

أنقاص الوزن وذلك من خلال أضافتها للبرنامج الغذائي اليومي .

تخفيف ألم الدورة الشهرية .

متي تصبح القرفة ضارة

تعتبر كمية القرفة المصرح بها يوميا للشخص الطبيعي من واحد إلي اثنين ملعقة صغيرة يوميا أو ما يعادل من 2 إلي 5 جرام يوميا وتناول كميات أكبر من المسموح بها يعرض حياة الإنسان للخطر ويؤدي إلي ظهور العديد من النتائج السلبية عند استهلاك القرفة .

مشاكل صحية خطيرة للاستهلاك المتزايد للقرفة

يسبب التناول المتزايد للقرفة إلي العديد من المشاكل الصحية منها

زيادة ضربات القلب .

رفع درجة حرارة الجسم .

الحساسية حيث يسبب الاستهلاك المتزايد إلي حدوث تورم بالوجه واليدين وظهور ألم بالمعدة والشعور بالغثيان ويمكن أن تتطور الأعراض حتي تصل إلي الشعور بضيق في التنفس .

تزيد من انقباضات الرحم .

انخفاض السكر بالدم مما يسبب الشعور بالدوار .

قد تتداخل القرفة مع بعض الأدوية والمضادات الحيوية .

تلف الكبد .

زيت القرفة غير المخفف يشبه تأثير الفلفل الحار علي الجلد لذلك يجب تخفيف زيت القرفة إلي أقل من 2% قبل استخدامه .

أضرار القرفة للحامل

يتساءل الكثير عن القرفة وتأثيرها علي الحامل ونتحدث هنا عن بعض الأمور المتعلقة بتناول القرفة مع الحمل