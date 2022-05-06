اسرار المحلات الدمياطى.. العزيزية الرائعة اشهر واحلى حلويات دمياط سهلة وسريعة زى محلات الحلوانى بالظبط لاااازم تجربيها

اسرار المحلات الدمياطى.. العزيزية الرائعة ، تعتبر العزيزية واحدة من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة على حسب كل محافظة في مصر ومن أكثر المحافظات التي تقوم بتحضيرها محافظة دمياط المشهورة بصناعة الحلويات بكافة أنواعها وأشكالها.

كما أنها تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة جداً للصحة لأن من أهم مكوناته اللبن الذي يكون غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن، ومعاً سوف نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت زي المحلات تماماً.

اسرار المحلات الدمياطى.. العزيزية الرائعة

إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت مثل المحلات تماماً فهي تكون من أسهل الحلويات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بنفسك دون بذل مجهود كبير فقط يتطلب وجود بعض من المكونات التي يكون معظمها داخل مطبخك فلا تتكلفين الكثير من المال ولكن تحتاج منك اتباع بعض من الخطوات السهلة والبسيطة التي تتلخص في الآتي:

مقادير عمل العزيزية:

1 كوب مكرونة.

لتر لبن.

4/1 ملعقة فانيليا.

3 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب سكر.

كيس كريم كراميل.

1 ملعقة جوز هند.

2 ملعقة كبيرة سمن.

طريقة تحضير العزيزية: