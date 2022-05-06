نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمليها بكل سهوله..طريقة عمل الجبنة الرومي خطوة بخطوة و بمكونات بسيطة خليكي ست بيت شاطرة في المقال التالي

طريقة عمل الجبنة الرومي خطوة بخطوة، الكبار والصغار يعشقونها بكل أنواعها، فهي وجبة إفطار، وأحيانا تكون وجبة العشاء، هي محببة للصغار والكبار وخاصة للأطفال، حيث تقوم الأم بعمل سندوتشات المدرسة أو الحضانة يأخذوها معهم لتكون الوجبة السريعة والجافة، ولكن أحيانا يقومون بشرائها بأسعار مبالغ فيها، فيبدأون بالبحث عن طرق عمل أي نوع من أنواع الجبن وخاصة الجبنة الرومي، لأنها غنية بكثير من العناصر الغذائية التي يحبها الجميع. طريقة عمل الجبنة الرومي خطوة بخطوة سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات سهله وبسيطة مكونات عمل الجبنة الرومي لكي يتم تحضير الجبنة الرومي في المنزل يجب إحضار هذه المكونات نحضر عدد 4 كيلوغرام من اللبن الحليب البقري الطبيعي.

نصف ملعقة من الملح أو على حسب الرغبة.

شراء منفحة من مراكز الأدوية البيطرية أو من محلات تصنيع الجبن الكبيرة، والتي تستخرج من أمعاء الأبقار.

ألوان طبيعية صفراء. طريقة تحضير الجبنة الرومي لإمكانية تحضير وعمل الجبنة الرومي في البيت يجب اتباع الخطوات التالية: نحضر إناء عميق ونضع فيه اللبن البقري الطبيعي على نار هادئة، لمدة لا تزيد عن عشر دقائق إلى أن يصبح دافئا.

بعد ذلك يتم وضع واحد سنتيمتر من المنفحة على كل واحد لتر من اللبن، مع استمرار التقليب جيدا، يتم وضع 1 نقطة من اللون الأصفر على اللبن.

بعد تمام مدة 10 دقائق على النار، يتم تغطية الإناء الموجود به اللبن لمدة 10 دقائق أخرى، حتى يتم فصل اللبن عن الشرش الموجود فيه.

يتم بعد ذلك وضع الملح بالنسبة التي نرغب فيها، ونظل في التقليب المستمر ثم نقوم برفع درجة حرارة النار دون أن يغلي الخليط ويظل التقليب مستمرا حتى تصبح الجبنة أكثر تماسكا وسمكا.

نقوم بإنزال الخليط من على النار، ونتركه حتى يبرد، ثم نعاود تسخينه على درجة حرارة 40 درجة مئوية.

إحضار قطعة من الشاش ومصفاة، حتى نقوم بتصفيته الشرس من الجبنة.

توضع الجبنة في قطعة من الشاش، وتوضع في إناء دائري حتى تصبح مثل الدائرة.

تركها مرة أخرى لمدة 24 ساعة وهي بداخل قطعة الشاش وفي الإناء الدائري.

أخيرًا يتم وضعها في الثلاجة وبفضل وصعها مغلفة حتي لا تنشف كما يجب تقطيع كمية صغيرة بكمية صغيرة. عمر شويل - جدة أعمليها بكل سهوله..طريقة عمل الجبنة الرومي خطوة بخطوة و بمكونات بسيطة خليكي ست بيت شاطرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعمليها بكل سهوله..طريقة عمل الجبنة الرومي خطوة بخطوة و بمكونات بسيطة خليكي ست بيت شاطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.