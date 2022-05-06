نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاجات طبيعية لمنع تساقط الشعر بعد الولادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لأن تساقط الشعر بعد الولادة حدث شائع لتقلب مستويات الهرمونات لديك، وهو ليس شيئًا يمكنك إيقافه على الفور. ومع ذلك، يمكنك اتباع بعض العلاجات لتساقط الشعر بعد الولادة للمساعدة في تعزيز نمو الشعر الصحي.

الحفاظ على نظام غذائي صحي

يعد تناول نظام غذائي صحي عاملاً مهمًا للصحة والعافية المثلى. بالنسبة للنساء بعد الولادة، على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المغذي الغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية على التعافي بشكل عام ويوقف تساقط الشعر بعد الولادة. تذكر أيضًا أن تشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك.

تقليل التوتر

إن اتخاذ خطوات لزيادة تحملك للتوتر له ميزة إضافية تتمثل في المساعدة في تنظيم الاختلالات الهرمونية.

كوني لطيفة على شعرك

كوني لطيفة للغاية بعد الحمل لمنع تساقط الشعر الزائد.

استخدمي الشامبو فقط عند الحاجة، واستخدمي بلسمًا جيدًا ومشطًا واسع الأسنان لتقليل التشابك المفرط.

تأكدي من الحصول على حواف مختلفة الأطوال للحفاظ على الأطراف المتقصفة في مكانها.

حاولي تجنب منتجات تصفيف الشعر بالحرارة مثل الاسسشوار قدر الإمكان.

حاولي استبدال منتجات شعرك بمنتجات طبيعية غير محملة بالعطور الضارة والألوان والكبريتات والبارابين وما إلى ذلك.

علاجات طبيعية لتساقط الشعر بعد الولادة

فيما يلي بعض علاجات لعكس تساقط الشعر بعد الحمل.

بياض البيض

حضري عبوة منزلية الصنع عن طريق مزج بياض البيض وزيت الزيتون ووضعه مباشرة على فروة الرأس. هذا علاج جيد لتقليل تساقط الشعر بعد الولادة. إنه أيضًا أحد أفضل علاجات تكييف الشعر التي ستترك شعرك ناعمًا وتغذي فروة رأسك من الجذور حتى الأطراف.

بذور الحلبة

انقعي بعض بذور الحلبة وضعي الماء المصفى مباشرة على فروة الرأس في صباح اليوم التالي.

اتركيه لمدة ساعة أو ساعتين واغسليه برفق.

يمكنك أيضًا تدليك شعرك بلطف بزيت الحلبة الفاتر قبل غسله لتنشيط الدورة الدموية وزيادة نمو الشعر.

حليب جوز الهند

بينما نعلم جميعًا فوائد زيت جوز الهند لوقف تساقط الشعر، لا يعرف الكثير من الناس كيف يمكن أن يكون حليب جوز الهند رائعًا في وقف تساقط الشعر وبدء نمو الشعر. يساعد الاستخدام المنتظم لحليب جوز الهند على منع تساقط الشعر، ويزيد من حجمه، ويحافظ على شعرك رطبًا بعمق وتغذيته جيدًا. ببساطة، ضعي كرة قطنية في بعض حليب جوز الهند وضعيها على جذور شعرك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.