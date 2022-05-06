لو عندك كوب سكر اعملي حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

تكون حلوى الجيلاتين من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يعشقها الصغار كثيرا وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وحرصت ربات المنازل على عملها في المنزل وذلك حتى تقوم بتوفيرها إلى أطفالها بكميات كبيرة دون الحاجة إلى شرائها وتستخدم أيضا هذه الحلوى في وضعها على الحلويات وعندما نريد تصنيعها في المنزل نستخدم مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال إلى جانب التعرف على كثرة تناول هذه الحلوى.

طريقة عمل حلوى الجيلاتين

تتكون حلوى الجيلاتين من مكونات سهلة فهي تحتاج إلى السكر كمكون أساسي لعملها وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

سكر.

ماء ورد.

2 ملعقة جيلاتين.

2 ملعقة ليمون.

فانيليا.

ربع كوب من الماء.

عسل.

لون طعام.

طريقة التحضير

نحضر السكر ونقوم بوضعه في وعاء مع الماء ويتم وضع الخليط على النار.

يترك السكر على النار يغلي دون أي تقليب ثم نضيف عليه ماء الورد والفانيليا والعسل ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

ونضع الليمون ونستمر في التقليب حتى تمام التجانس.

نضع بعد ذلك بود الجيلاتين مع التقليب المستمر.

يرفع الخليط من على النار ويصب داخل قوالب ذات أشكال مميزة يترك الخليط حتى يبرد تمام.

يتم وضع الخليط في الثلاجة حتى تتماسك جيدا.

يتم وضع الخليط في الثلاجة حتى تتماسك جيدا. تخرج الحلوى من الثلاجة ويتم اعطائها للأطفال أو تزين بها الحلويات.

مدى أضرار كثرة تناول حلوى الجيلاتين

نجد أن لحلوى الجيلاتين كثير من الأضرار عند تناولها بكميات كثيرة فهي تؤثر على صحتنا بالسلب وخاصة على صحة الأطفال حيث تسبب لنا الكثير من الأضرار سوف نوضح تلك الأضرار من خلال النقاط التالية.