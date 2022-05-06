نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر انسيابي.. حضري بروتين طبيعي في منزلك بمكونات طبيعية لفرد الشعر المجعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طبيعية لفرد الشعر المجعد، تبحث كل فتاة عن شعر ناعم مثل الحرير، حيث تعاني الكثير من الفتيات من شعر خشن ومجعد، مما يجعلها تقوم بفرد الشعر بالبروتين أو الترميم أو تقوم باستخدام المكواة والاستشوار باستمرار ومن المعروف أن هذه الوسائل تسبب أضرار بالبشرة تؤدي إلى إتلافه وتساقطه، لذلك يبحثون عن طرق طبيعية لفرد الشعر والتخلص من الهيشان والجفاف التي تعاني منها الكثير من السيدات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة طبيعية لفرد الشعر المجعد التي يمكنك معرفتها من خلال السطور التالية.

طريقة طبيعية لفرد الشعر المجعد

يبحث الكثير من والفتيات عن طريقة طبيعية لفرد الشعر المجعد بأبسط الطرق وبمكونات طبيعية أمنة على الشعر، بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وفرد الشعر بالكيراتين والبروتين ومواد الفرد التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتسبب في تساقط الشعر على فترات متقاربة.

زيت حليب جوز الهند

لا سيما أن زيت حليب جوز الهند من الوصفات التي تساعد بشكل كبير على إزالة الهيشان والتجاعيد وتتمثل الوصفة في التالي:

المكونات

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام زيت الحليب جوز في الآتي:

نحضر وعاء ونضع به حليب جوز الهند مع عصير الليمون.

يوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

يوضع على الشعر ومن المهم تدليك فروة الرأس جيداً وصول الزيت إلى الجذور.

يتم تغطية الشعر بفوطة ساخنة وعندما تجدها تبرد فلابد من تبديلها ووضع ساخنة مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

يغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ.

يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات للحصول على أفضل النتائج.

البيض وزيت الزيتون

تتمثل طريقة وصفة البيض وزيت الزيتون من خلال الآتي:

المكونات

2 بيضة.

4 ملاعق زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام ماسك البيض وزيت الزيتون للشعر في الآتي: