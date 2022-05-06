5 أخطاء خاصة بالشعر المبلل يجب أن تتوقفي عنها

أنت تبذلين قصارى جهدك للحفاظ على صحتك في جميع الأوقات، ولكن لماذا لا تعتني بشعرك أيضًا للتأكد من أنه كثيف ومتدفق ومغذٍ؟ نحن نميل إلى استخدام العديد من منتجات العناية بالشعر، ونقوم بشراء منتجات للشعر، ونستخدم الشامبو العضوي الخالي من الكبريتات والسولفات، وننبهر بماسكات الشعر التي تصنعيها بنفسك، ولكن غالبًا ما يكون الخطأ السخيف الذي نميل إلى تجاهله هو أننا ندمر خصلاتنا سرًا عن طريق التمشيط أو فك تشابكها أو ربطها عندما تكون مبللة. نحن لا ندرك ذلك ولكن شعرنا أضعف ما يكون بعد الغسيل. عندما نخرج منتعشين من الاستحمام، فإن البروتين الذي يتكون منه الشعر، أي الكيراتين ، يشكل روابط هيدروجينية أضعف، مما يترك الشعر عرضة للتلف والتكسر والخشونة.

إليكم 5 أخطاء شائعة متعلقة بالشعر المبلل والتي تضر بشعرك

ربط الشعر المبلل. أفضل بديل هو استخدام مشبك أو دبوس شعر في مثل هذه الحالات.

النوم بشعر مبلل إذا كنت تستحم بالليل ونمت بعد ذلك مباشرة ، فسوف يؤدي ذلك إلى نمو البكتيريا والفطريات.

تصفيف الشعر المبلل بالأدوات. أفضل طريقة هي انتظار جفاف الشعر تمامًا ثم استخدام أدوات التسخين، هذه خطوة بسيطة وذكية يمكن أن تمنع الشعر من الاحتراق أو التقصف المفرط.

نجد شعرنا متشابكًا بعد غسل الشعر وينتهي بنا الأمر بتمشيطه بقسوة. ضع في اعتبارك اختيار النوع الصحيح من الفرشاة ، والتي تحتوي على شعيرات أكثر نعومة.

قد يؤدي استخدام قطعة قماش خشنة في تجفيف الشعر إلى الإضرار بخصلات شعرك. نظرًا لأن بصيلات الشعر هي الأضعف في هذه المرحلة ، فبدلاً من أن تكون قاسية عليها ، جربي استخدام مناشف من القماش الناعم ، وافركيها ، واعصريها برفق لإخراج الماء، ولا تربطيه إلا إذا جف تمامًا.

على الرغم من وجود العديد من الأخطاء والتي يمكن أن تؤدي غالبًا إلى تساقط الشعر وتلفه. إلا أن أكثرها شيوعًا ترتبط بالشعر الرطب. لذلك، في المرة القادمة التي ترى فيها خصلات شعرك جافة وخشنة وتالفة، فكري في هذه الأخطاء التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها.