نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المبهر والاقوى لتبييض البشرة 10 درجات وتفتيح الاماكن السوداء والكلف وازالة التجاعيد بنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المبهر ، إذا كنت ترغبين أن تحصلين على بشرة ناصعة البياض وقومتي بتجربة الكثير من منتجات العناية بالبشرة ولن تحصلين على النتائج المطلوبة، فإليك سيدتي واحدة من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكنها أن تعطيك نتائج فعالة جداً ولا تترك أي آثار ضارة على البشرة على عكس المنتجات التي تحتوي على مواد كيماوية تترك آثر بليغ على البشرة، فتجنبين كل هذا واعتمدي على كريم الليمون والنشا فهو أفضل بكثير منهم.

قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المبهر

نقدم إليك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تعطيك نتائج جيدة جداً فور الاستخدام، وسوف تحظين على بشرة نقية خالية من الشوائب والعيوب ويمكن أن تستخدمين أحد الطرق التالية:

كريم الليمون والنشا والزبادي

كل مكون في هذه الوصفة يحتوي على عناصر تحتاج لها بشرتك ومهمة جداً بالنسبة لها، فمع مرور الوقت والتعرض لبعض العوامل تفقد البشرة بعض العناصر الذي يمكن تعويضها باستخدام هذا الكريم الذي يمكنك تحضيره بالطريقة الآتية:

المكونات:

1 ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة زبادي.

1 ملعقة كبيرة نشا.

طريقة الاستخدام:

في وعاء متوسط الحجم يتم خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

قومي في البداية وقبل تطبيق الخليط بتنظيف البشرة من الأتربة والشوائب.

ثم يتم البدء في توزيع كريم الليمون والزبادي والنشا وانتظري 20 دقيقة.

ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

لكي تحصلين على نتائج فورية يستخدم الكريم مرتين في الأسبوع.

كريم الليمون والنشا لتبيض البشرة

طريقة سهلة وبسيطة جداً يمكن أن يتم استخدامها على البشرة وتحصدين من خلالها على نتائج كثيرة حيث تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات وتستخدم كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة عصير ليمون.

1 ملعقة نشا.

طريقة الاستخدام: