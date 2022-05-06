بملعقة من الحليب اصنعي بنفسك كريم دوف السحري في تفتيح البشرة والأماكن الداكنة

يعد كريم دوف السحري من الكريمات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة وخاصتا الأماكن الداكنة وتعطيها الحيوية واللمعان، وهنا سوف نقدم هذا الكريم بطريقة تحضير سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة لشراء كريمات باهظة الثمن، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للتخلص من الأماكن الداكنة والسمراء وتجعل البشرة لامعة وجذابة وخالية من العيوب، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كريم دوف وماء الورد والنشا ومكونات آخرى حيث يعمل هذا الكريم على التخلص من الاستمرار الناتج عن شمس الصيف التي تؤدي إلى ظهور حروق في البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم دوف للتبييض السحري.

مكونات عمل كريم دوف للتبييض

يتكون كريم دوف من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

ملعقة كبيرة من الحليب المغلي.

صابونة دوف.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

القليل من الجليسرين الطبي.

ثلاث قطع من الجبن.

ماء ورد.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم دوف السحري لتفتيح البشرة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم ببشر صابونة دوف ونضيف إليها الحليب المغلي ونستمر بالتقليب لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تذوب المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن والنشا وماء الورد والجليسرين مع الخلط بشكل جيد حتى تتجانس المكونات ونحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لاستخدام هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

بعد ذلك نضع الخليط على النار إلى أن يتجانس الخليط بشكل تام ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والصابون للتخلص من أي شوائب او أتربة ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة مع التكرار يوميا للتخلص من الاسمرار والحصول على بشرة بيضاء ونقية.

هذا الكريم يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان والتخلص من الجلد الميت من البشرة.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

فوائد صابونة دوف للبشرة

هناك عدة فوائد لصابونة دوف على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-