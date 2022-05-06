نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. مكون سحري من العطار ضعيه على شعرك الخشن هيحوله لخيوط حرير مثل الهنديات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر المجعد يعد كابوس لكل سيدة تعاني منه وذلك لأنه من الصعب التعامل منه سواء من استخدام المنتجات عليه أو تمشيطه فدائما ما يكون هايش وجاف, ولذلك يضطر الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة الي فرد الشعر بالطرق المختلفة والتي منها استخدام الحرارة أو استخدام كريمات فرد الشعر أو استخدام الكرياتين أو البروتين الصناعي, وكل هذه الطرق لها أضرار وخيمة للشعر ولذلك ينصح خبراء الشعر باستخدام الطرق الطبيعي التي تفرد الشعر وهو ما سنتناول الحديث عنه خلال هذا المقال بالتفصيل.

كيفية عمل كرياتين في البيت للشعر بحليب جوز الهند والليمون

حليب جوز الهند يساعد في ترطيب الشعر بشكل قوي ويقضي على الهيشان بشكل فعال, كما أنه يحتوي على نسبة من البروتين التي تمد الشعر بها وبالتالي يقلل من التجعد في بصيلات الشعر, كما أنه مطهر قوي للرأس من الدهون والقشور والجلد الميت, ومع الاستخدام يزيد من طول الشعر, ويتم استخدامه بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من حليب جوز الهند الخام ونضع عليه ربع كوب ليمون ونمزجهم معًا.

نبدأ في تقسيم الشعر أجزاء صغيرة حسب كثافته ونوزع الوصفة على كل الشعر وخاصة الجذور.

نمشط الشعر بشكل جيد حتى يحتفظ بالشكل المفرود ونلفه ونغطي الشعر بكيس حتى يساعد في كتم الحرارة على الشعر وبالتالي تستفيد البصيلات من الخليط بشكل جيد.

نغسل الشعر من الخليط بعد أربع ساعات ونمشطه وهو مبلل لتقليل تساقطه, ونضع عليه أي زيت للترطيب.

خطوات استخدام زيت السمسم للتخلص من تجعد الشعر في لمح البصر

زيت السمسم من أكثر الزيوت المناسبة لجميع أنواع الشعر حيث أنه يتميز بقوامه الثقيل نسبيًا والذي يقلل من هيشان الشعر, كما أنه يغذي الشعر بشكل جيد ويفك تجعدات الشعر ويجعل الشعر ناعم ومفرود ويقلل من تساقط الشعر والتقصف, ويتم استخدامه من خلال حمام الزيت حيث يسخن الزيت قليلا ونضعه على فروة الرأس وندلكه وبعد ذلك نتركه أربع ساعات على الشعر ونغسله ويتم استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على شعر مفرود وناعم وصحي