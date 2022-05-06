طريقة عمل صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) في البيت بمكونات طبيعية 100%

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صبغ الحواجب فى البيت، تتجه كل الفتيات نحو التغيير واتباع خطى الموضة لتزيد من جمالها وجاذبيتها، ويعد تغيير لون الحواجب وصبغها من أكثر الأشياء اللافتة فى الوجه وتبرز جماله، ولم يعد صبغ الحواجب فى البيت أمرا صبغا ولكن يمكنك القيام به بكل سهولة بمكونات طبيعية من مطبخك بأي لون تفضلينه ما بين البنى أو الأشقر أو الأحمر وهو ما يعتمد على لون الشعر و البشرة، وتكمن أهمية صبغ الحواجب بمواد طبيعية فى أنها آمنة تماما على بصيلات الشعر ولا تضر به وتؤدى إلى تساقطه نظرا لخلوها من أي مواد كيميائية، لذلك سنتعرف على بعض الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها من أجل القيام بصبغ الحواجب فى المنزل.
طرق صبغ الحواجب طبيعيا فى المنزل
- يمكن استخدام القهوة أو الشاي فى صبغ الحواجب عند الرغبة فى تطبيق اللون البنى للحواجب وذلك عن طريق خلط ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقة من زيت جوز الهند ووضعهم على رسمة الحاجب مع مراعاة عدم الخروج عنها وتركها لمدة نصف ساعة ثم شطفها بالماء.
- عند الرغبة فى الحصول على اللون البنى الفاتح يتم إضافة الكاكاو إلى المزيج السابق مع اتباع نفس الخطوات.
- يتم إضافة الكركم عند الرغبة فى الحصول على اللون الأشقر وتطبيق نفس الخطوات.
- يجب أن يتم الاستمرار على جميع الوصفات السابقة مرتين أسبوعيا حتى تلاحظي تصبغ حواجبك باللون المرغوب به.
طريقة صبغ الحواجب بالصبغات الكيميائية فى المنزل
- قبل القيام بتطبيق الصبغة على حاجبيك لابد أن تقومي بتنظفيهم جيدا من الشعر الزائد وتحديد شكلهما إلى جانب تمشيط شعر الحواجب لأعلى وقص الأطراف الزائدة.
- يمكنك تحديد رسمة الحواجب باستخدام قلم حواجب ليصبح تطبيق الصبغة من السهل ولا تخرج عن إطار الرسمة.
- وزعي طبقة من الفازلين حول محيط الحاجبين حتى لا يتلطخ الجلد بالصبغة.
- إذا كان شعر الحواجب داكن اللون لابد أن تقومي باستخدام بودرة تشقير وأكسجين أولا وتطبيقها على الحواجب حتى تصبح فاتحة اللون.
- قومى بخلط صبغة الحواجب باللون المفضل مع أكسجين %30 وطبقيها على رسمة حاجبيك.
- اتركي الصبغة على حاجبيك حتى تحصلي على اللون المرغوب ثم امسحي الصبغة بقطنة مبللة بالماء جيدا ثم تجفيفها بفوطة قطنية.
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