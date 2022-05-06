هاتي كوب سكر وتعالي أقولك أسرار عمل بسكويت الشاي الإقتصادي زي الحلواني مقرمش جدا خطوة بخطوة

يكون البسكويت من السناك اللذيذة التي يحبها الجميع وخاصة الأطفال ومع حلول عيد الفطر المبارك تقوم كثير من سيدات المنازل بعمل بسكويت الشاي إلى جانب ذلك يمكن أن يتم عمله بطريقة دائمة للأطفال فهو يتميز بطعم لذيذ ورائع إلى جانب قرمشته فهو يتميز بطعم مقرمش ويحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة جدا ويمكن أن تتوفر في كل منزل بسهولة دون الحاجة إلى مكونات كثيرة وسوف نوضح مكونات عمله وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

يمكن أن يتم عمل هذا البسكويت وتناوله في الصباح مع الشاي أو في العشاء أو وضعه الأطفال داخل الشنطة المدرسية وتناوله بدلا من شراء البسكويت الذي يحتوي على مواد حافظة وعندما نتحدث عن مكونات عمل بسكويت الشاي نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

كوب سكر.

كوب زيت.

كوب عصير برتقال.

دقيق حسب الحاجة.

ملح.

بيكنج بودر.

فانيليا.

طريقة تحضير البسكويت

عندما نتحدث عن طريقة تحضير البسكويت نجد أنها سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الزيت والسكر ونخفقهم جيدا.

نضع عصير البرتقال مع استمرار الخفق.

نضع الملح والفانيليا مع استمرار الخفق بطريقة جيدة.

نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ووضع الدقيق حسب الحاجة حتى نحصل على عجين متماسك وطري في نفس الوقت.

نترك البسكويت يرتاح لمدة عشر دقائق .

طريقة تشكيل البسكويت بدون مكينة

تسعى ربات المنازل إلى كل ما هو سهل لذلك سوف نوضح طريقة عمل البسكويت بدون مكينة من خلال النقاط التالية..