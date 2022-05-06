نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل مطعم سوري في مصر كرم الشام وقائمة بأشهر المطاعم السورية الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نالت المطاعم السورية والشامية في مصر شهرة واسعة آخر عشر سنوات، حيث تقدم نوع جديد من الأكل السريع JUNK FOOD، الصحي المقدم بشكل شرقي يتناسب مع الذوق المصري مما جعلها تحتل المراكز الأولى في قائمة بحث المصريين عن افضل مطعم سوري في مصر وخاصة كرم الشام، حيث تعتمد قائمة المطاعم السورية بشكل أساسي على العديد من أصناف الأكل الحلو والحادق معاً، ومن أشهر أكلاتهم المفضلة لدى العرب والأجانب أيضاً: الدجاج السوري المميز، والسلطات الخاصة من تبولة، وسلطات برغل، وسلطات الحمص الشهية، وكثير من الأكل النباتي المعتمد على عنصر الحمص، ومن الأكلات الحلوة الكنافة النابلسية السورية الخاصة جداً والمنتشر حالياً بشكل عالمي.

أشهر مطاعم سورية في مصر

كرم الشام

تعتبر سلسلة مطاعم كرم الشام من أشهر المطاعم السورية في مصر، فقد نال شهرته من أطعمة الأكل السوري المميزة التي يقدمها، حيث يقدم المطعم الأكلات الرئيسية، والمقبلات، والحلويات السورية الشهية، من أشهرها الفراخ بأنواعها (مشوية على الطريقة السورية، أو على طريقة الشاورما السوري، أو ساندويتشات في الخبز السوري)، ويقدم معهم التبولة والثومية التي تشتهر بها الأكلات السورية.

فروع كرم الشام في الإسكندرية

عند دوران سموحة. عند مجمع الكليات. فرع العجمي: شارع البيطاش. المنتزة: حدائق المنتزة. فرع العصافرة: شارع جمال عبد الناصر بجوار بنك AUDI. فرع فيكتوريا: امتداد شارع فيكتور عمانويل أبراج القطن.

منيو كرم الشام في مطعم كرم الشام

عروض متنوعة على أطباق كرم الشام ومنها أسعار مميزة علي: ماريا شاورما كرم الشام ( اللحم والدجاج)، وماريا شاورما كرم الشام بالموتزاريلا، وفراخ مشوية على الطريقة السورية، وبطاطس بطاطس فرنساوي، وبطاطس سوري، وبطاطس موتزاريلا، كما يمكن إضافة الأرز البسمتي والمشروبات الغازية مع الثومية والصلصة الحمراء.

مطعم عروس دمشق

اشتهر مطعم عروس دمشق في الإسكندرية لأنه يجمع بين الأكل السوري والأكل المصري بتوليفة مميزة تجعل الكثيرون ينتظرون أدوارهم في طوابير مهما طالت، فله طعم مميز جدا من شاورمات، وسلطات، ومقبلات، وسندويتشات، وحلويات.

فروع عروس دمشق

شارع جمال عبد الناصر بجوار سيراميكا لابوتيه العصافرة بحري سان ستيفانو مول

مطعم أبو مازن السوري

لمطعم أبو مازن السوري شهرة واسعة فيعتبر المطعم من أقدم وأشهر المطاعم الموجودة في مصر، حيث يقدم تشكيلة متميزة من الأكلات والحلويات السورية.

فروع أبو مازن السوري

يوجد لمطعم أبو مازن السوري أكثر من فرع معظمهم في القاهرة، فيوجد في مدينة نصر وحدها أكثر من فرع، وفرع في المعادي، وفرع في روكسي، وشبرا، وفرع المقطم، والرحاب، والتجمع الخامس، وحدائق القبة.

مطعم زين الشام السوري في القاهرة

يعد مطعم زين الشام من أقوى المطاعم التي تقدم أفضل الأكلات السورية في مصر، حيث يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من الأكل السوري الأصيل والمستحدث مميزين المذاق لأكيلة الأكل السوري في مصر، والذي أصبح له شعبية عريضة على مستوى العالم، ومنه تورتة زين الشام المالحة الشهيرة.

مطعم صاج وشاورما

يشتهر مطعم صاج وشاورما بتقديم الكبيبة السوري، وطعمية الحمص الشامية، والبطاطس بالطريقة السورية، والمناقيش، والتبولة.

وغير هذه المطاعم يوجد الكثير من المطاعم السورية المنتشرة في جميع محافظات مصر والتي تقدم تشكيلة رائعة من الحلويات السورية مثل: الكنافة النابلسية بأنواعها (الخشنة والناعمة)، وهناك أيضا في الوقت الحالي الكثير من المحلات السورية التي تقدم العديد من المنتجات الشامية.

مطاعم سورية أخرى في جميع محافظات مصر 2022