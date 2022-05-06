نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين..معجزة كريم لبان الدكر لحل جميع مشاكل البشرة وتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من تجاعيد الوجه في المقال التالي
معجزة كريم لبان الدكر هو الحل السحري لجميع مشاكل البشرة في تفتيح وشد البشرة ونضارتها، تبحث السيدات عن أفضل الطرق التي تساعدهم على تفتيح لون البشرة دون أن تضرها فلا يجدوا أفضل من كريم لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة، وهو من أهم الطرق التي يتخذونها في عمل كريم الكولاجين، الذي يمنح البشرة النضارة الكاملة ويحافظ عليها، ومن المعروف أن لبان الدكر، يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولاجين، فهو يحارب التجاعيد الموجودة في البشرة، والتخلص من أي بقع داكنة ويرطب البشرة ويتخلص من الجلد الميت ولذا إليكم أهم الوصفات الخاصة بلبان الذكر لشد الوجه.
معجزة كريم لبان الدكر لحل جميع مشاكل البشرة
صنع الكريم من لبان الذكر لشد الوجه يتكون من عدة مكونات بسيطة وسهلة.
مكونات كريم لبان الدكر
طريقة تحضير واستخدام كريم لبان الدكر
- وضع لبان الذكر في الماء المغلي ثم نقوم بتصفيته من الماء ونتركه لمده 4 أيام.
- نضع عليها الكريم المرطب ويتم مزج الخليطين مع بعضهما حتى يتجانسوا.
- بعدها يتم وضع الخليط على الأماكن التي بها تجاعيد في الوجه مع استمرار التدليك.
- وذلك لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق.
- استمرار هذه العملية لمدة شهر على الأقل.
كريم لبان الدكر لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد
يمكن تحضير كريم طبيعي باستخدام لبان الذكر لتبييض الوجه وأزاله التجاعيد الطرق التالية:
- إحضار كوب من لبان الذكر ويتم غيره و ينقع في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- تصفيه الماء من اللبان ويضاف عليها كمية بسيطة من ماء الزهر، ثم توضع على نار هادئة.
- ويضاف إليها ملعقة من النشا.
- طريقة عمل النشا تكون بوضع النشا في قليل من الماء البارد وتقليبه جيدا ثم يضاف على ماء لبان الذكر.
- تقليب هذا الكربم حتى يكون هناك قوام متماسك و يتم رفعه من على النار حتى يبرد.
- يضاف ملعقة من زيت جوز الهند ويقلب ويوضع هذا الخليط كله في زجاجه في الثلاجه لمدة أسبوع.
- يوضع هذا الكريم على الوجه حتى يجف ويغسل بعدها بماء بارد وتكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.
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