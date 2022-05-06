نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها خيااال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات اللذيذة التي يحبها الجميع وهناك العديد من طرق طهي البطاطس في البيت كما أن البطاطس لها العديد من الفوائد للجسم, ويبحث الكثير عن طريقة جديدة لعمل البطاطس في البيت بعيدًا عن البطاطس المقلية والبطاطس المسلوقة, وتعد وصفة البطاطس في الخلاط من الطرق الجديدة لتحضير البطاطس في البيت حيث أنها سهلة ومكوناتها بسيطة, وسنعرض خلال السطور التالية طريقة عمل وصفة البطاطس في الخلاط بخطوات سهلة.

طريقة عمل البطاطس

ماهي المقادير التي يجب تحضيرها لعمل وصف البطاطس في الخلاط

حبتان بطاطس.

معلقتين دقيق.

معلقة نشا.

معلقة خميرة.

معلقة ملح.

معلقة فلفل أسود.

معلقتين زيت.

بقدونس.

فلفل أخضر.

كيفية إعداد وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة

وصفة البطاطس في الخلاط من طرق عمل البطاطس اللذيذة جدًا والتي تحتوي على سعرات حرارية قليلة ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:-

نغسل البطاطس ونقشرها ونقطعها قطع صغيرة ونضعها في الخلاط.

نضيف عليها ربع كوب ماء ونخلطهم حتى يتم فرم كل البطاطس ونضعها في إناء.

نضيف على البطاطس الدقيق والنشا والخميرة ونقلبهم حتى تمتزج المكونات معًا.

نضع الملح والفلفل والزيت على البطاطس والفلفل الأخضر بعد تقطيعه قطع صغيرة.

نترك البطاطس مغطاه حوالي نصف ساعة وبعد ذلك نبدأ في طهي البطاطس.

نسخن طاسة على النار ونضع بها معلقة زيت ونضع كمية من البطاطس ونفردها على هيئة قرص ونتركه حتى ينضح, ونقلب البطاطس على الجهة الأخري وبعد أن تنضج يتم رفعها من الطاسة.

نصفي البطاطس على مناديل ورقية للتخلص من الزيت بها وبعد ذلك نقدمها على البقدونس.

خطوات عمل وجبة البطاطس المقرمشة بسهولة في البيت وبمكونات بسيطة

يمكن تحضير البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة في البيت كوجبة خفيفة, وذلك عن طريق هرس حبتان من البطاطس ونضع عليها معلقتين من الزبدة ومعلقتين نشا ومعلقة ملح ومعلقة بابريكا ونقلبهم حتى يتكون خليط قوامه خفيف وبعد ذلك نضعها في قمع ونقوم بتشكيلها في كمية من الزيت الساخن وبعد أن تتحمر نرفعها من الزيت ويتم تقديمها مع صوص الكاتشب.