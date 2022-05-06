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تعرفي على طريقة عمل كريم النشا والخل للتقشير والحصول على بشرة ناعمة، فالكثير من الفتيات في الوقت الراهن يبحثن عن أفضل الطرق الطبيعية التي يمكنهم تحضيرها لعمل ماسك طبيعي للبشرة والحد من عيوبها ومشاكلها التي لا تنتهي وخاصة وأننا على مشارف قدوم العيد بعد يوم واحد، ومن المعروف أن النشا من المكونات التي لها قدرة كبيرة في الحد من مشاكل البشرة وخاصة البشرة الدهنية فهو له مفعول خاص لها بينما تفشل الكثير من المكونات الأخرى. طريقة عمل كريم النشا والخل للتقشير مكونات عمل المقشر:- كوب كبير من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

عدة قطرات من عصير الليمون.

أربع ملاعق من زيت الورد. خطوات وطريقة العمل:- اخلطي المكونات كلها جيدًا مع بعضها حتى يصبح الخليط ليّن ومتجانس تمامًا وبدون أي تكتلات وناعم حتى لا يؤذي بشرتك.

بعد ذلك ضعي قطرات عصير الليمون حتى يزيد من فعالية الوصفة ويعزز الفيتامين سي فيها وقلبي جيدًا حتى تتجانس أكثر.

قومي بشطف بشرتك قبل أي شيء حتى تصبح نظيفة وخالية من أي شوائب وأتربة حتى لا تتفاعل مع الخليط وتضر بصحة البشرة.

جففي بشرتك ولكن اتركيها رطبة قليلًا ثم ابدئي في فرد الكريم عليها جيدًا مع مراعاة عدم تقريبه من عينيك ودلكي جيدًا مع الفرد حتى تتخلل الوصفة مسام البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبًا وحتى يجف الخليط من على البشرة ويصبح قابل للفرك.

افركي الماسك من على بشرتك جيدًا ثم قومي بشطف البشرة بماء وغسول مناسب لنوعها ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا أو مرتين من كل أسبوع. نصائح لتفتيح لون البشرة والجسم يجب التأكد من شرب كمية كبيرة من الماء وليكن ثماني أكواب يوميًا حيث أن الماء مفيد لنضارة البشرة.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتعزز ضخ الدم للجلد.

عدم التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس حتى لا تؤثر في الجلد وتتسبب في حدوث التهابات. عمر شويل - جدة اقوي مقشر سحري النشا والخل للتخلص من البثور السوداء والبقع وحبوب وشوائب الوجه في دقائق - ثقفني

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