احلى من الجاهز.. خبز التورتيلا في المنزل حضريه بأسهل واسرع طريقة افضل من الجاهز

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احلى من الجاهز.. خبز التورتيلا في المنزل نقدم لكم طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل، حيث أن خبز التورتيلا هو أحد أشهر أنواع الخبز التي نحبها ونشتريها من المخابز والسوبر ماركت ولكن يمكنك الآن تحضيره في المنزل، ففي هذه الفترة لا شيء مضمونًا وخاصة الأشياء التي يتم تحضيرها باليدين وذلك بسبب الفيروسات والأوبئة المنتشرة في الفترة الحالية، وخبز التورتيلا هو خبز فرنسي الأصل والمنشأ وتم تحضيره في سورية بعد ذلك واشتهر في كل البلدان في عمل الشاورما والكريب وبعض المعجنات.
طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل
مكونات الطريقة:-
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ثلاثة أرباع كوب كبير من الماء الفاتر.
- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
طريقة التحضير:-
- قومي بوضع الدقيق والزيت والملح الأبيض في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ويتحول الخليط إلى عجينة متماسكة.
- غطي الوعاء الذي يحتوي على العجينة بغطاء بلاستيكي أو فوطة نظيفة ثم قومي بوضعها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى ثماني كرات تقريبًا وكل كرة قومي بفردها بواسطة النشابة حتى يصبح سمكها رفيع تمامًا وشكلها دائري.
- ضعي طاسة القلي على النار وقومي بوضع الرغيف بداخلها واتركيه على كل جانب من الجوانب لمدة دقيقتين ثم قومي برفعه من على النار.
- كرري الخطوة السابقة مع كمية العجين المراد تحضيرها حتى تنتهي الكمية تمامًا.
أسرار نجاح طريقة خبز التورتيلا في المنزل
هناك بعض النصائح والأسرار التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحضير خبز التورتيلا وهي:-
- من الضروري ترك العجينة ترتاح لمدة معينة حتى يصبح حجمها أكبر وتختمر.
- احرصي على فرد العجينة بحيث يصبح سمكها أقل من 1سم ويتم تسويتها بدون أن تحترق.
- قبل وضع العجين في الطاسة قومي بدهنها بالزيت أو الدقيق حتى لا تلتصق بها العجينة أو يمكنك استخدام طاسة قلي غير قابلة للالتصاق.
- بعد تسوية الخبز قومي بوضعه على قطعة قماش أو فوطة نظيفة حتى تحفظي الخبز من أي رطوبة وتصبح درجة حرارته كما هي بدون أي تغيير.
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