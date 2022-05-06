مثل الكوافير.. طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بخطوات سهله افضل من الكوافيرات

تعرفي على كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي بالخطوات في المنزل، حيث أنه أصبح بإمكانك وبكل سهولة صبغ شعرك في بيتك وبدون الذهاب إلى صالونات التجميل حتى تقومي بصبغ شعرك كما أن الصالونات تقوم بتحضير صبغات غير مضمونة وغنية بالمواد الكيميائية الضارة، حيث تقوم بعض السيدات بصبغ شعرها كنوع من أنواع كسر الروتين والرغبة في التجديد في حياتها والحصول على لون شعر جديد يواكب الموضة الحالية.

كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في المنزل

مكونات عمل الصبغة:-

صبغة شعر جاهزة ولكن بدون مواد كيميائية.

ورق ألومنيوم.

مشط خشب لفك التشابك.

كريم فازلين طبي لحماية الجلد.

قفازات طبية.

وعاء بلاستيكي للخلط.

فرشاة لتوزيع الخليط.

خطوات وطريقة عمل الوصفة:-

مشطي شعرك أولًا حتى يصبح خاليًا من أي تشابك بحيث تنجح الوصفة.

ادهني رقبتك وأذنيك وجبهتك وجبينك بكريم الفازلين الطبي لعزلهم عن الصبغة حتى لا تتأثر باللون.

من الأفضل ارتداء ملابس قديمة حتى لا تتسخ الجديدة وارتدي قفازات طبية حتى لا تتأثر يداك بالوصفة.

ضعي عبوتان من صبغة اللون الأشقر وعبوة من الرمادي ونصف عبوة من اللون الأخضر في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي باستخدام الأكسجين بنسبة 20% ثم قومي بتقليبه مع الصبغة بواسطة فرشاة الصبغ حتى تتجانس المكونات تمامًا.

قسمي شعرك إلى أربعة أقسام ثم قومي بدهنه بالخليط من أول الفروة حتى أطراف شعرك بواسطة فرشاة الدهن وقومي بتغطية كل خصلة بورق الألومنيوم.

اتركي شعرك مغطى لمدة تصل إلى ساعة تقريبًا ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر فقط بدون شامبو أولًا ثم قومي بعد ذلك بغسله بالشامبو المخصص للشعر المصبوع أو البلسم.

أهم مميزات اللون الأشقر الرمادي

تتميز صبغة اللون الأشقر الرمادي ببعض المميزات التي تتمثل في كل مما يلي:-