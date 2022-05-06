دايب دووب.. البيتيفور بالكيلو. بطريقه الجاهز غير مكلفه حضريه في البيت مش هتشترى الجاهز تانى

نقدم لكم طريقة عمل البيتي فور بالكيلو في المنزل، حيث أن البيتي فور هو أحد الحلويات التي نقوم بعملها استعدادًا للعيد وهو من الوصفات التي قد تفشل في عملها بعض ربات المنزل بسبب بعض الأخطاء البسيطة، ولذلك يقمن بشراء البيتي فور من المخابز والمحلات ولكن تكلفة البيتي فور والكعك كبيرة قليلًا في حين أنك في غنى عن ذلك ومعرفة الطريقة الصحيحة التي يمكنك من خلالها عمل البيتي فور بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل البيتي فور بالكيلو في المنزل

مقادير عمل الوصفة:-

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

حبتان من البيض كبيرة الحجم (الصفار فقط).

مربى أو شيكولاتة (حسب الرغبة).

خطوات عمل البيتي فور المنزلي

قومي بخفق البيض مع الفانيلا وقلبي المكونين جيدًا ثم قومي بإضافة الزبدة إلى الخليط واستمري في الخفق بواسطة المضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي.

أضيفي البيكنج باودر مع الدقيق وقلبيهم جيدًا.

ثم قومي بصبّه بالتدريج على الخليط السابق وقلبي مع الصّب جيدًا حتى يتحول الخليط إلى عجينة طريّة وناعمة.

غطي الخليط الذي قمتي بتحضيره بورق من النايلون واتركي العجينة ترتاح قليلًا حتى تختمر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد أن تختمر العجينة قومي بتقسيمها إلى قطع صغيرة جدًا أو قومي بتشكيل البيتي فور بواسطة ماكينة تشكيلها وابدئي في رّصها في صينية.

يجب أن تكون الصينية مغطاه بورق من الزبدة وسخني الفرن قبل وضع الصينية بداخله بخمس دقائق.

ثم قومي بوضعها وأغلقي الفرن لمدة عشر دقائق.

بعد أن تنضج العجينة قومي بوضع المربى أو الشيكولاتة وقومي بلصق قطعتين في بعضهما وابدئي في تقديمها.

أسرار نجاح طريقة البيتي فور المنزلي

بينما تتمثل بعض الأسرار التي يجب الاهتمام بها حتى تنجح وصفة البيتي فور المنزلية في كل مما يلي:-