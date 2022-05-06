ضاع عمرنا بنرميه.. قشور البطيخ كنز في يبتك اغلي من الذهب مش هتصدقي استخدامته الرهيبه

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يمكنكم الآن التعرّف على فوائد واستخدامات قشور البطيخ، حيث أننا نقوم بتقشير البطيخ ونقوم بتناول ما بداخله ونهدر القشور بدون إدراك من مدى أهميتها وفائدتها وعدة الاستخدامات التي يمكننا استخدام القشور فيها، حيث أن البطيخ من الفواكه التي لها فائدة عظيمة على الصحة ولا تقتصر فائدته على الثمرة الداخلية فقط وإنما هناك فوائد لقشور البطيخ وبذوره، وسنقوم بتوضيح ذلك في السطور التالية من مقالنا اليوم.
فوائد واستخدامات قشور البطيخ
نبدأ فقرتنا بتوضيح أهم فوائد قشور البطيخ للصحة والجسم وتتمثل هذه الفوائد في كل مما يلي:-
- تحتوي قشور البطيخ على الكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على معالجة الكثير من الأمراض.
- وخاصة الأورام السرطانية التي تهاجم القولون.
- كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يساهم في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وزيادة نضارة الشعر والبشرة.
- وقشور البطيخ على نسبة كبيرة من الألياط الطبيعية التي تعمل على سد جوع البطن.
- فهي مفيدة جدًا للأشخاص التي تريد أن تنقص في الوزن بشكل ملحوظ.
- بينما تعمل قشور البطيخ على تعزيز حركة الأمعاء ومفيدة لصحة المعدة والقولون من اضطرابات وانتفاخات.
- يعمل على تقليل ضغط الدم المرتفع فهو مفيد للأشخاص التي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
- وكذلك مفيد للأشخاص المريضة بداء السكري المزمن.
استخدامات قشور الرمان
بينما بالنسبة إلى استخدامات قشور البطيخ فتتمثل بعض استخدامات القشور في كل مما يلي:-
- يمكنك إضافته مع الكاري لعمل خضار بالكاري وهذا يعزز من فوائده كما أنه يضيف طعم مميز إلى طعمه.
- يستخدم قشور البطيخ في عمل مربى قشر البطيخ.
- وذلك من خلال تقشير البطيخ وأخذ قشوره وسحقها واستخدامها في عمل المربى.
- بينما يمكنك استخدام قشور البطيخ في عمل المخلل حيث يمكنك تقشير البطيخة و قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة واستخدميها في عمل المخلل.
- اطهي القشور على البخار وقومي بإضافته مع الخضروات لعمل ألذ الأطعمة والشوربة وذلك بقطع القشرة الخضراء الخارجية للقشور.
- أيضًا يمكنك قليّه على النار وقومي بتناول أفضل قشور بطيخ مقلية وهذه من أجدد الوصفات.
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